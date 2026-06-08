Estudio presenta fórmula de cómo disminuir las alergias infantiles al huevo

Investigaciones recientes sugieren que la introducción de huevos en la dieta de los bebés a partir de los seis meses puede reducir significativamente la prevalencia de alergias. Anteriormente, se recomendaba evitar los alimentos alergénicos, pero nuevas evidencias señalan que la exposición temprana es más efectiva.

Un estudio de JAMA Pediatrics reveló que la alergia al huevo disminuyó en más del 17% entre los niños luego del cambio de pautas. Este estudio, realizado en Australia, involucró a más de 7,000 bebés y registró un aumento en la proporción de infantes a los que se les introdujo el huevo antes de los seis meses, pasando del 25% al 57% entre 2011 y 2019.

Entre los hallazgos clave se encontraron: 1) La prevalencia de alergia al huevo bajó del 9.2% al 7.6%; y 2) Entre los bebés con eccema, la tasa de alergia al huevo disminuyó del 34.6% al 21.9%.

“Estos hallazgos ponen de manifiesto que los cambios en las directrices, cuando se basan en evidencia de alta calidad y se adoptan ampliamente, pueden conducir a reducciones significativas en la prevalencia de las alergias alimentarias”, afirmó Jennifer Koplin, jefa del grupo de alergia infantil y epidemiología del Centro de Investigación de Salud Infantil de la Universidad de Queensland y autora principal del nuevo estudio, en un correo electrónico.

Implicaciones para padres

“Hasta donde sabemos, este es el primer estudio que demuestra una reducción a nivel poblacional de la alergia al huevo tras la introducción de las nuevas directrices sobre alimentación infantil”, dijo Koplin en declaraciones recogidas por CNN.

Los hallazgos ofrecen tranquilidad a los padres que tienen dudas sobre la introducción de alimentos alergénicos. Los expertos sugieren que, al seguir las recomendaciones actualizadas, es posible reducir el riesgo de desarrollar alergias en los niños.

Sin embargo, los padres deben asegurarse de que sus hijos estén desarrollados adecuadamente para tolerar alimentos sólidos antes de introducir huevos, y deben observar cualquier síntoma alérgico.

A pesar de estas mejoras en Australia, las tasas en Estados Unidos siguen siendo bajas, con solo el 15.5% de infantes introducidos a los huevos antes de los siete meses en 2021. Esto sugiere que la adopción de prácticas alimentarias seguras aún necesita mejora en el país.

La alergia al huevo se ha convertido en una de las alergias más comunes en niños. No obstante, a los 16 años, la mayoría de los niños suelen superar la alergia al huevo y, en la edad adulta, es menos frecuente.

Evolución de las directrices médicas

Los expertos subrayan que la revisión de las pautas sobre alergias debe basarse en evidencia científica sólida y ser comunicada de manera clara a los padres.

La correcta adopción de estas pautas puede tener un impacto significativo en la salud infantil y ofrecer beneficios a largo plazo en la prevención de alergias alimentarias.

Signos de una alergia al huevo en bebés

Los signos de una alergia al huevo en bebés aparecen rápidamente (generalmente en los primeros 30 minutos a 2 horas) después de consumir huevo y pueden incluir:

Piel (los más frecuentes):

– Urticaria (salpullido rojo que pica).

– Eritema (coloración rojiza), especialmente alrededor de la boca.

– Angioedema (inflamación de párpados y cara).

– Eccemas y enrojecimiento.

Gastrointestinal:

– Vómitos inmediatos.

– Dolor abdominal/calambres estomacales.

– Diarrea.

– Náuseas.

Respiratorio:

– Tos y ronquera.

– Respiración sibilante (“pitos” al respirar).

– Dificultad para respirar.

– Rinoconjuntivitis (secreción de ojos y nariz).

– Opresión de garganta.



Ojos:

– Ojos hinchados, llorosos y que pican.

General:

– Mareo o desmayo

– Inflamación general

Signos de emergencia (analexia):

Si el bebé presenta dificultad importante para respirar, hinchazón de vías altas, bajada de presión sanguínea o desvanecimiento, requiere atención médica inmediata en emergencias.

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