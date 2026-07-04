Contacto con murciélagos es de alto riesgo: el caso del niño que falleció tras despertarse con el animal en la boca

Para ilustrar el peligro que reviste el contacto con murciélagos, traemos a colación un lamentable suceso que ocurrió en una cabaña en el norte de Ontario durante 2024, cuando un niño de 11 años fue sorprendido por un murciélago e intentó apartarlo de su rostro. Sus padres, al no notar marcas de mordedura, desestimaron buscar atención médica.

Diecinueve días después del incidente, el niño comenzó a experimentar entumecimiento y dolor facial. Un primer diagnóstico erróneo lo llevó a recibir tratamiento por un posible virus de herpes, mientras la gravedad de sus síntomas aumentaba. Posteriormente, fue ingresado a la UCIP, donde se sospechó de rabia, confirmada por una prueba PCR días después.

“Cuando vimos al paciente en la UCI pediátrica, sospechamos firmemente que tenía rabia”, dijeron los médicos.

El caso lo rememora la Asociación Médica Canadiense en su órgano informativo oficial, y que replicó CNN.

Rabia transmitida por animales

La rabia es una enfermedad viral casi siempre fatal que afecta el sistema nervioso central. Aunque se registran miles de casos de rabia en animales cada año en Canadá, los casos humanos son raros. Este fue el primer caso de rabia adquirida localmente en Ontario desde 1967.

Mientras que en Estados Unidos menos de 10 personas mueren de rabia cada año, según el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). No obstante, los CDC afirman que la rabia “representa una grave amenaza para la salud pública” porque se encuentra en la fauna silvestre de todo el país, excepto en Hawái, recoge CNN.

En el mundo entero, la rabia representa un grave riesgo para la salud en más de 150 países, principalmente en África y Asia. La misma causa decenas de miles de muertes cada año, y los niños menores de 15 años constituyen el 40% de las víctimas, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Es importante destacar que los perros causan el 99% de los casos de rabia en humanos, señala la OMS, pero en América, donde la enfermedad está controlada, los murciélagos son la principal fuente. En Canadá, las mofetas y los zorros también son transmisores frecuentes de la enfermedad.

“Los murciélagos pueden o no presentar los síntomas clásicos de la rabia; por lo tanto, cualquier contacto directo de un ser humano con un murciélago se considera de alto riesgo”, señalaron médicos de la Universidad de Manitoba, reseña CNN.

Precauciones y prevención

Expertos subrayan la importancia de vacunar a las mascotas y evitar el contacto con animales salvajes. En caso de mordedura o arañazo, se recomienda una limpieza inmediata de la herida y buscar atención médica urgente.

En el caso de contacto con murciélagos, la mejor prevención es no tocar, no capturar y no manipularlos, aunque parezcan muertos o tranquilos. Si aparece uno en casa, aleje a niños y mascotas, cierre el área y pida ayuda de salud o control de zoonosis; si hubo mordedura, arañazo o saliva en una herida, lava de inmediato con agua y jabón y busca atención médica urgente.

Medidas en casa

Sella grietas y huecos por donde puedan entrar.

Usa mallas o tapas en ventilaciones, chimeneas y accesos al ático.

Revisa al atardecer por dónde salen antes de cerrar aberturas.

Si ves uno dentro de casa

No intentes atraparlo con las manos.

Mantén a personas y mascotas lejos.

Si hace falta moverlo, usa protección adecuada y contacta a la autoridad sanitaria para orientación.

Si hubo contacto

Lava la zona con abundante agua y jabón.

Acude cuanto antes a un centro de salud para evaluar profilaxis antirrábica.

Si es posible, conserva al animal solo si te lo indican las autoridades sanitarias.

Con mascotas

Si una mascota tuvo contacto, llévala al veterinario de inmediato. Mantén perros y gatos vacunados contra la rabia. Evita que duerman o anden sin supervisión en zonas donde haya murciélagos.

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