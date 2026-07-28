Gobernador de Ohio critica fin del TPS para haitianos: “Es un error”

El gobernador republicano de Ohio, Mike DeWine, rompió con la postura de la administración de Donald Trump al cuestionar el plan para intensificar las deportaciones de ciudadanos de Haití que perderán el Estatus de Protección Temporal (TPS). A su juicio, la medida tendría consecuencias económicas para su estado y expondría a miles de personas a regresar a un país marcado por la violencia y la inestabilidad.

Y es que más de 300 mil haitianos dejarán de contar con el TPS, un programa que les permitía trabajar y permanecer legalmente en Estados Unidos. La decisión se produce después de que la Corte Suprema permitiera al gobierno avanzar con la eliminación de esa protección para Haití.

“Sería enviarlos de vuelta al infierno”

En entrevista con CBS News, DeWine afirmó que una ofensiva de deportaciones encabezada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) representaría “un duro golpe” para Springfield y para todo Ohio, donde miles de haitianos ocupan empleos y han contribuido a reactivar la economía local.

“Estas son las personas que han ayudado a Springfield a recuperarse. Los haitianos que viven y trabajan allí vinieron porque había puestos de trabajo que nadie más estaba ocupando”, afirmó el gobernador.

DeWine también describió la situación actual de Haití como un “caos virtual” y lanzó una dura advertencia sobre el impacto humanitario de las deportaciones.

“Haití es un infierno hoy en día. Si lo hicieran, estarían enviando gente de vuelta al infierno”, declaró.

TPS llega a su fin

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que el TPS debía ser una medida temporal y que ya no responde al interés nacional. La dependencia incluso invitó a quienes perderán el beneficio a aceptar un programa de salida voluntaria que ofrece $2,600 y un boleto de avión para regresar a su país.

La decisión ha provocado nuevas críticas y litigios judiciales, mientras comunidades haitianas de Ohio y otros estados permanecen pendientes de las próximas acciones de ICE y de posibles resoluciones en los tribunales.

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