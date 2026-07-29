ICE y TSA fortalecen operativo en aeropuertos para localizar y detener a inmigrantes, según fuentes

La colaboración entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) se ha intensificado en todos los aeropuertos del país, facilitando la localización y detención de inmigrantes con procesos migratorios pendientes o presuntas infracciones administrativas, según información publicada por CBS News y respaldada por documentos obtenidos por American Oversight.

Intercambio de datos entre ICE y TSA

De acuerdo con el medio señalado, fuentes del ICE señalaron que la TSA comparte ahora más información sobre viajeros que no son ciudadanos estadounidenses. Esto incluye personas sin antecedentes penales, pero que podrían haber incurrido en violaciones civiles de las leyes de inmigración, como permanecer en el país después del vencimiento de su visa.

Las fuentes explicaron que estos datos permiten a los agentes identificar con mayor facilidad a personas sujetas a procedimientos de deportación. Incluso quienes cuentan con solicitudes migratorias o permisos de trabajo en trámite podrían enfrentar revisiones si no poseen un estatus legal permanente.

En mayo de 2025, ambas agencias firmaron un acuerdo para fortalecer el intercambio de información, según un memorando divulgado por la organización American Oversight, lo que representa un cambio importante respecto a prácticas anteriores.

Cambia la estrategia de vigilancia

Según las fuentes consultadas por CBS News, los aeropuertos se han convertido en puntos estratégicos para realizar arrestos, ya que permiten a los agentes operar en entornos controlados y con información previa sobre los pasajeros.

Una de las fuentes indicó que este tipo de operativos también responde al objetivo de incrementar el número de arrestos diarios impulsado por la administración del presidente Donald Trump.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó el endurecimiento de la política migratoria mediante un comunicado enviado al medio señalado.

“El DHS revirtió la política de la era Biden que permitía a los inmigrantes indocumentados viajar por el país. Bajo la presidencia de Trump, esta administración trabaja para garantizar que los inmigrantes indocumentados no puedan volar, salvo para deportarse voluntariamente”, indicó la dependencia.

Especialistas en inmigración consultados por el mismo medio recomiendan a las personas con procesos migratorios pendientes buscar asesoría legal antes de realizar viajes nacionales, ya que el nuevo esquema de cooperación entre ICE y TSA amplía el alcance de las verificaciones migratorias dentro de los aeropuertos estadounidenses.

Sigue leyendo: