Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos 6”, hoy 11 de mayo

La eliminación de esta noche en “La Casa de los Famosos 6” está generando incomodidades en buena parte del público. Encuestas arrojan como eliminada a Verónica del Castillo, quien es la habitante que hasta ahora posee la menor cantidad de votos acumulada, según información confidencial sobre los votos rumbo a la duodécima eliminación de hoy.

Sin embargo, existe un fuerte rumor que ha tomado forma debido a la narrativa que mayoritariamente se ha expuesto durante gran parte de esta semana en las galas del reality. Tanto conductores como panelistas llevan alrededor de 80 días destacando lo peor de Josh Martínez, jugador del cuarto agua, parte fundamental de “Los Guerreros de la Luz”.

Aun y cuando sus acciones siempre han sido similares a las de Fabio Agostini y las de “El Divo de Placetas”, en el programa al “Rottweiler de agua” nunca lo han apreciado, siempre lo han subestimado y ha servido para ser la burla de muchos dentro del show. Por alguna razón, eligieron a Josh como el personaje en el que lavarían las responsabilidades de muchos y así obviar las del resto.

Si bien es cierto que dentro del juego él ha cometido muchos errores, también es verdad que ha vivido momentos bonitos e importantes que los conductores y la producción decidieron nunca ver, ni evidenciar, ni destacar.

Dicho esto, la narrativa de esta semana en su contra, gracias a aspectos en los que él mismo ha colaborado, como su discusión con Jeni de La Vega y Sandra Itzel, además de su continuo “estira y encoge” con Caeli, ha hecho que el público y críticos creamos que esta noche el eliminado podría ser él u Horacio Pancheri.

En términos de rating, la eliminación de esta noche con la salida de una Verónica del Castillo no impactaría lo suficiente a los televidentes, y tras la eliminación de Divo, un golpe fuerte para Agua sería casi estratégico.

Repito, en votos, Lorena Herrera, Sandra Itzel y Verónica del Castillo están en peligro de eliminación. Pero las recientes acciones de los hombres de Agua los han vulnerado de cara al público, ya que gran parte de su fandom está totalmente a favor de la postura de Celinee Santos Frías, en contra de Caeli, mientras que ellos parecieran desconectarse del juego y de la competencia cada vez que la ven llorar. Pese a que ella les ha gritado en galas, les tiene asco, que son falsos y que le da gracias a Dios ya no ser parte de ese equipo.

En votaciones en la parte alta de la placa y sin aparente peligro de eliminación, se encuentra en un sólido primer lugar Celinee Santos Frías, seguida de Josh Martínez, Horacio Pancheri y Stefano. En peligro de eliminación por votos están Lorena Herrera, Sandra Itzel y Verónica del Castillo, respectivamente.

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