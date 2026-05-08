Divo responde sobre las acciones en contra de Celinee dentro de “La Casa de los Famosos 6”

Conversamos con “El Divo de Placetas” tras su eliminación de “La Casa de los Famosos 6“. El actor y cantante cubano respondió ante uno de sus escándalos más sonados dentro de dicho programa. El primero, su baile con Celinee Santos Frías.

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Sobre este hecho en particular asegura que él lo conversó con ella, que le pidió disculpas y que básicamente el tema quedó zanjado. Este es un tema que, desde que sucedió en el reality, generó muchos comentarios negativos hacia el juego del cubano, pero sobre todo hacia la producción y la cadena en general.

En primer lugar, por el silencio sobre este evento y, en segundo, porque los videos nunca se expusieron en las galas para que se sometieran al análisis de los panelistas y del público televidente. Sobre todo porque cuando Celinee y los compañeros de su cuarto lo han querido exponer, los habitantes de tierra y panelistas en las galas la tachan de exagerada y mentirosa.

Le preguntamos también por el momento en el que en la cocina aparentemente hace referencia a la dominicana y la llama “monkey”.

Divo explica que este término probablemente él lo utilizó como parte de su forma cubana de expresar que Celinee posiblemente había hecho algún tipo de monería.

Al hablar sobre la posible final de “La Casa de los Famosos 6”, el cubano afirma que las dos personas que podrían disputarse la final de este reality son básicamente Fabio Agostini y Stefano Piccioni.

Aquí puedes disfrutar de nuestra conversación completa con “El Divo”, el undécimo eliminado de “La Casa de los Famosos 6”, que ahora engalana las galas junto al resto de sus compañeros eliminados de la competencia, entre los que se destacan en las galas: Laura G., Kunno, Vanessa Áreas, entre otros.

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