Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos 6”, hoy 8 de mayo

“La Casa de los Famosos 6” ha entrado en sus semanas finales de competencia. Esto quiere decir que poco a poco nos acercamos a los últimos procesos de nominación y de eliminación. Sin embargo, antes de que nos encontremos con esa realidad, aún viviremos las eliminaciones de los lunes, como la que se avecina el 11 de mayo.

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Al menos siete habitantes entrarán al cuarto de eliminación dicho día; se especula que hoy o el domingo 10 de mayo Sandra Itzel salga de la placa de nominados, ya que aun y cuando Josh Martínez haya encontrado la bola para ser uno de los retadores, la lectura que se realiza sobre las narrativas de las galas indica que el lunes un habitante de agua o aliadas saldrá de la competencia. ¡Existen muchas dudas, pero también muchas certezas!

Dicho esto, la placa de nominados, previo al robo de la salvación que se quedará en tierra, presuntamente, está de la siguiente manera:

Celinee -agua- Nominada por el líder, Yoridan. ⁠Josh -agua- Nominado por la dinámica de la llamada. ⁠Horacio -agua- Con tres puntos extra por la cabina de las tentaciones. ⁠Stefano -tierra- ⁠Verónica (aliada de agua). ⁠Fabio -tierra- ⁠Sandra (aliada de tierra): Presuntamente será salvada por quien se quede con la salvación. ⁠Lorena (aliada de agua).

¿Cómo van las votaciones?

Los posicionamientos y sinceramientos suelen ser muy importantes, porque después de estos los números en votos fluctúan. Y justamente esto sucedió con la acumulación de votos emitida hasta este momento, la cual posiblemente también cambiará rumbo a horas del mediodía.

En posiciones por votos, según nuestra fuente, los famosos están en el siguiente orden:

Celinee Santos Frías. Fabio Agostini. Josh Martínez. Horacio Pancheri. Stefano Piccioni. Verónica del Castillo Sandrá Itzel Lorena Herrera.

Por otra parte, no te pierdas hoy nuestra entrevista con “El Divo de Placetas”, en donde hablaremos sobre sus escándalos dentro del reality. Todo en punto de la una de la tarde, hora del Pacífico.

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