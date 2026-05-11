¿Cuáles serían las consecuencias en “La Casa de los Famosos 6” si Celinee decide jugar sola?

Celinee Santos Frías estalló en contra de ciertas actitudes de sus compañeros de cuarto: Luis Coronel, Kenny Rodríguez y Josh Martínez, en “La Casa de los Famosos 6“. Durante la fiesta del viernes por la noche, estos tres habitantes decidieron consolar a Caeli, luego de un fuerte intercambio de palabras entre esta y Celinee.

Para Celinee, las acciones de sus compañeros la dejaron mal ante el público, pero sobre todo empodera aún más el juego de Caeli en la casa y la mantiene protagonista de una narrativa innecesaria, además de cansada, en contra de “Los Guerreros de la Luz”.

Josh, Luis y Kenny consideran que no hicieron nada mal, que consolar a Caeli no es un problema, sino al contrario. Lo vieron como la oportunidad de limar asperezas con ella. Lamentablemente, aunque su reflexión intente ser justa, la verdad es que Celinee no se equivocó.

Caeli ha decidido usar esta situación en contra no solo de Celinee, sino también de su mismo cuarto y, sobre todo, del discurso de “Los Guerreros de la Luz”.

Los fans de agua están en su gran mayoría a favor de Celinee, y es que incluso en las galas han destacado que si lo que buscan es bajarle el perfil a Caeli, lo que deben hacer es dejar de darle foco a la novia de Kenzo. Pero dentro de la competencia, la única que piensa de esta forma es Celinee.

Horacio Pancheri, quien más ha sido señalado por Caeli, tampoco está con el humor de apoyar a Celinee. Y aunque él mismo ha querido exponer este juego de la exguerrera de la luz, la verdad es que por alguna razón ha decidido también jugar a la comprensión.

Escuchando la conversación, pareciera que hasta hubiesen acordado no nominar a Caeli por ahora. Cuando el público de agua lo único que busca es tenerla en placa para poder eliminarla del juego. Por esta razón, si Celinee es la única que se mantiene firme en este pensamiento y decide así jugar sola, sin necesidad de traicionar a los suyos, el público está claro que la apoyaría y que en su mayoría se quedaría con ella.

Un movimiento como este complicaría las placas de nominados de varios habitantes del cuarto, que después de la discusión de viernes han decidido quedarse solo con Celinee.

En fin, ¿cuáles serían las consecuencias en “La Casa de los Famosos 6” si Celinee decide jugar sola? Básicamente, la división del público a la hora de brindar su apoyo al resto de guerreros.

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