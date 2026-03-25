¿Cómo votar por los “nominados” a expulsión en “La Casa de los Famosos 6”?

Hoy, por primera vez en “La Casa de los Famosos 6“, se vivirá un proceso de expulsión inédito. Los célebres castigados por acumulación excesiva de amonestaciones son: Oriana Marzoli, Fabio Agostini, Julia Argüelles, Celinee Santos, Laura Zapata, Curvy Zelma, Caeli y Josh Martínez.

El público debe ejercer su derecho a votar en negativo. Es decir, que en esta placa los televidentes deberán votar por aquel habitante que quieren sacar de la competencia. Esta sentencia no es para votar en positivo, sino en negativo. No se trata de que votes por quien quieres que se quede, sino por quien quieres que se vaya.

Por ahora, el proceso de votación es similar al de eliminación. Los usuarios deberán ingresar su cuenta de Facebook para votar.

De momento, este proceso solo permite la emisión de un voto al día. Si crees que está votando masivamente por alguien, te recomiendo que cambies el voto, solo para comprobar si este fue emitido. Luego de hacerlo, recarga la página y verás cómo el sistema solo ha registrado el primer voto que emitiste en el día.

¿Quiénes pueden votar? Solo aquellas personas que vivan en Estados Unidos y Puerto Rico. Los que estén votando mediante VPN, pierden su tiempo; el sistema no admite estos votos, por lo tanto, no cuentan. Nuestras fuentes nos confirman, además, que el proceso de votos por bots también está siendo contenido.

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