El cuarto tierra expulsa a Julia Argüelles en “La Casa de los Famosos 6”

El cuarto tierra expulsa a Julia Arguelles en “La Casa de los Famosos 6“. Anoche, después de las películas, Oriana Marzoli logró identificar algunas de las incoherencias de Julia dentro del juego. Ella observó cómo ha vendido ciertas situaciones vividas con agua como si fuesen la verdad absoluta. Sin embargo, realmente mucho de lo que dice parte de una realidad creada por ella misma para alimentar a su personaje.

Hasta ayer por la noche, Julia era parte del cuarto tierra. Tanto Oriana como el resto de habitantes ya la tenían como aliada para fechorías, bromas y demás actividades de provocación dentro del juego. Sin embargo, todo cambió después de ver algunas escenas de Julia en la gala y durante las películas que emitieron en el cine de “La Casa de los Famosos 6”.

En estos se pueden ver acciones y comentarios de Julia que la dejan expuesta porque la realidad que ella describía no corresponde a las acciones que ella realizó. La mismísima Oriana Marzoli se dio cuenta de esta situación y conversó sobre ello con Fabio Agostini, su máximo aliado en el juego del cuarto tierra.

A raíz de todo esto, decidieron que Julia no solo ya no era parte del equipo, sino que además ya no podía dormir con ellos. Corroboraron incluso que “La Jefa” no había aceptado que la mexicana durmiese en tierra. Después intentó dormir en fuego y, aunque se negaron, Divo abogó por ella y fue así como la actriz tuvo una cama donde reposar.

El problema con Julia es que muchos de sus argumentos no tienen fundamento real. Varios de estos argumentos se fundamentan en su interpretación, lo que introduce un elemento de subjetividad. Ante esto, se puede decir que ella es la única culpable o responsable de su experiencia dentro de “La Casa de los Famosos 6”. Y es que si al final tienes un problema con más del 80 % de habitantes dentro de esta competencia, esto debería indicarte que el problema no son los demás, sino tú.

Además, Julia ya ha protagonizado varias conversaciones en donde aparentemente intenta reconciliarse con Agua y con Caeli. Después, dice que estaba siendo manipulada y vuelve a protagonizar sus actuaciones agresivas en contra de los habitantes de dicha habitación, para así congraciarse con Oriana y el resto de su equipo. ¡Parece que Tierra no está dispuesto a creer en ella, al igual que Laura Zapata!

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