El entrenador de Nicaragua hunde a su propio arquero por sus errores

La selección de Nicaragua ha quedado muy lejos de la posible clasificación al Mundial de 2026. En la última jornada de las Eliminatorias Concacaf, el conjunto nicaragüense perdió 4-1 contra Costa Rica. El seleccionador Marco Antonio Figueroa responsabilizó a Miguel Rodríguez, su arquero.

Miguel Rodríguez no se vio muy seguro bajo los tres palos. El joven guardameta de 22 años dejó el balón rifado en un par de ocasiones antes del primer gol del conjunto costarricense. Además, el gol que puso en ventaja a los “Ticos” fue hacia su palo.

.@newyorkcityfc's Alonso Martínez fires a brilliant strike to put Costa Rica in front! 🇨🇷⚡



Stream Costa Rica vs Nicaragua on @paramountplus right now 📺 pic.twitter.com/4BeEKwbgZq — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 14, 2025

“Lamentablemente, un equipo en proceso, en crecimiento, no puede cometer los errores que cometimos hoy. Miguel es un joven de 22 años, pero cada día que juega pierde oportunidades en el futbol profesional. Y eso no se lo digo yo, se lo dicen sus compañeros después de cada uno de los partidos”, dijo el seleccionador de Nicaragua.

Con la igualdad 1-1 en el marcador, Costa Rica tuvo un saque de esquina. Tras el primer remate de cabeza dentro del área, Miguel Rodríguez y sus defensas se quedaron atornillados y no fueron en busca de la segunda jugada. Alonso Martínez lo aprovechó y convirtió.

⚽️ 26’ Nicaragua get back on level terms

⚽️ 28’ @newyorkcityfc's Alonso Martínez bags a brace to bring Costa Rica back in front ⏳



Stream Costa Rica vs Nicaragua on @paramountplus right now 📺 pic.twitter.com/e7R5WPR6r0 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 14, 2025

“Yo creo que los errores mataron el ánimo del equipo. Cuando estábamos 1-1 vino otro error y el 2-1. Todavía estábamos cerca de empatar, pero el 4-1 fueron cuatro errores de Miguel. ¡Cuatro, no uno!”, agregó.

El tercer gol costarricense si es completa responsabilidad del arquero. Miguel Rodrigues intentó salir jugando, pero fue interceptado por la alta presión del conjunto Tico. El 3-1 fue marcado a puerta vacía.

Manfred Ugalde takes advantage of a blunder by Nicaragua’s Miguel Rodríguez and finishes into an empty net 🥅💥



Stream Costa Rica vs Nicaragua on @paramountplus right now 📺 pic.twitter.com/NkdvZn66GY — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 14, 2025

Miguel Rodríguez pudo haber recibido cinco goles aquella noche. En el tiempo de descuento Rodríguez recibió otro gol que no fue convalidado por fuera de juego, después de dejar un rebote dentro del área. El gol que si subió al marcador fue producto de una mala salida al intentar despejar con los puños un balón rifado dentro del área al 90+4.

Costa Rica defender Francisco Calvo pulls off a stunning bicycle kick to cap off their October World Cup Qualifying window in style 🚲🇨🇷 pic.twitter.com/KfVcp4uYMa — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 14, 2025

El consuelo de #KeylorNavas al joven portero de #Nicaragua, Miguel Rodríguez



Video: Concacaf pic.twitter.com/ogXeribr25 — Everardo Herrera (@alpiedeldeporte) October 14, 2025

Sigue leyendo:

– Medios de Ecuador elogian a El Tri y se van con dudas del partido en Guadalajara

– Marruecos utilizó tres porteros y uno con apuntes para eliminar en penales a Francia

– Secuelas del Mundial: Diego Ochoa tiene una larga lista de pretendientes

– Mauro Icardi estaría en el radar de las Águilas del América