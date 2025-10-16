El entrenador de Nicaragua hunde a su propio arquero por sus errores
Marco Antonio Figueroa responsabilizó a Miguel Rodríguez de la goleada 4-1 contra Costa Rica. El "Fantasma" cree que Rodríguez pierde puesto como profesional
La selección de Nicaragua ha quedado muy lejos de la posible clasificación al Mundial de 2026. En la última jornada de las Eliminatorias Concacaf, el conjunto nicaragüense perdió 4-1 contra Costa Rica. El seleccionador Marco Antonio Figueroa responsabilizó a Miguel Rodríguez, su arquero.
Miguel Rodríguez no se vio muy seguro bajo los tres palos. El joven guardameta de 22 años dejó el balón rifado en un par de ocasiones antes del primer gol del conjunto costarricense. Además, el gol que puso en ventaja a los “Ticos” fue hacia su palo.
“Lamentablemente, un equipo en proceso, en crecimiento, no puede cometer los errores que cometimos hoy. Miguel es un joven de 22 años, pero cada día que juega pierde oportunidades en el futbol profesional. Y eso no se lo digo yo, se lo dicen sus compañeros después de cada uno de los partidos”, dijo el seleccionador de Nicaragua.
Con la igualdad 1-1 en el marcador, Costa Rica tuvo un saque de esquina. Tras el primer remate de cabeza dentro del área, Miguel Rodríguez y sus defensas se quedaron atornillados y no fueron en busca de la segunda jugada. Alonso Martínez lo aprovechó y convirtió.
“Yo creo que los errores mataron el ánimo del equipo. Cuando estábamos 1-1 vino otro error y el 2-1. Todavía estábamos cerca de empatar, pero el 4-1 fueron cuatro errores de Miguel. ¡Cuatro, no uno!”, agregó.
El tercer gol costarricense si es completa responsabilidad del arquero. Miguel Rodrigues intentó salir jugando, pero fue interceptado por la alta presión del conjunto Tico. El 3-1 fue marcado a puerta vacía.
Miguel Rodríguez pudo haber recibido cinco goles aquella noche. En el tiempo de descuento Rodríguez recibió otro gol que no fue convalidado por fuera de juego, después de dejar un rebote dentro del área. El gol que si subió al marcador fue producto de una mala salida al intentar despejar con los puños un balón rifado dentro del área al 90+4.
