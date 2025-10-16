Marruecos utilizó tres porteros y uno con acordeón para eliminar en penales a Francia 5-4

La selección de Marruecos logró una de las victorias más sonadas del Mundial Sub 20 al vencer en una increíble tanda de penales 5-4 a Francia, en un partido donde el equipo marroquí debió utilizar a sus tres porteros y el último apoyado en un acordeón logró detener el penalti que les dio el pase a la gran final contra Argentina.

Finalmente el tercer guardameta Abdelhakim Mesbahi se convirtió en el héroe de la selección del norte de África al atajar el cobro definitivo de la tanda de penales que se fue a la muerte súbita y que hasta ese momento había mostrado una paridad en el cobro de los tiros penales.

Sí, esto que pasó en Marruecos 🇲🇦 es verdad. El arquero titular fue reemplazado a los 60' por lesión. A los 124', y con el empate ante Francia, ingresó el TERCER ARQUERO para los penales ¿Resultado? Atajó un remate y su equipo se clasificó a la final.pic.twitter.com/26t8KaxedH — VSports Team (@VSportsTM) October 15, 2025

Lo extraordinario del asunto es que este guardameta fue enviado al terreno de juego en los dos últimos minutos del segundo tiempo extra y que le permitió utilizar un acordeón donde tenía anotados los nombres y la forma como los franceses ejecutaban sus disparos para que al final la asesoría final le permitiera detener el disparo al francés Djylian N’Guessan que lanzó un tiro al costado derecho y donde el portero se lanzó a ese costado para convertirse en el héroe.

Dicho guardameta dejó a todos atónitos al utilizar un “acordeón” para tratar de ayudarse a detener los penales y finalmente lo consiguió en el disparo clave que de inmediato colocó a su escuadra en la gran final del Mundial Sub 20 que se realiza en Chile.

¿Por qué Marruecos utilizó a sus tres porteros?

Por lo pronto, la razón de por qué Marruecos utilizó a tres porteros en el partido, en algo para Ripley y fue porque el titular Yanis Benchaouch fuera relevado al minuto 64 por Ibrahim Gomis tras sufrir una lesión al intentar tapar un disparo de Lucas Michal. Luego entró Gomis y detuvo el resto del encuentro hasta los últimos instantes hasta que entró el héroe Abdelhakim Mesbahi que se lució al detener el disparo clave.

Qué contenía el acordeón del portero Abdelhakim Mesbahi

Cuando fue enviado a la cancha el portero Abdelhakim Mesbahi , de pronto se empezó a manejar el asunto del acordeón, donde estaban los nombres con fotografía de los tiradores franceses, por lo cual a la hora que disparó Djylian Nguessan, apareció en forma curiosa en la parte del acordeón que se pudo ver en la televisión tanto con nombre como con fotografía.

En dicha impresión se pudo ver que tenía marcado un tiro al lado derecho, contrario a lo que pasó en el cobro definitivo, pues intentó ponerlo en la parte inferior izquierda, justo a donde llegó el portero marroquí para detener el cobro.

Emociona que justamente fue el tercer portero de Marruecos el que tapó eso ya que los otros dos salieron por lesión https://t.co/37e4gf5Eqr — Nottingham Forest Colombia🌳🇨🇴♥️ (@NFFColombia) October 16, 2025

Quizá haya sido una casualidad, pero este tema adquirió mucha notoriedad por qué parece que fue clave en la victoria marroquí que de esta forma irá contra Argentina, después de que los marroquís cobraron revancha de lo que pasó en Qatar 2022

Haya influido o no, al final Marruecos ganó 5-4 en penales, por lo que tomó “venganza” de la eliminación sufrida ante Francia justamente en las Semifinales en el Mundial de Qatar en 2022.

