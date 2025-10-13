Marruecos elimina a Estados Unidos del Mundial Sub-20 tras vencerlos 1-3

La selección sub-20 de Marruecos venció este domingo a la de Estados Unidos por 1-3 y se clasificó para las semifinales del Mundial juvenil que transcurre en Chile, donde enfrentará a Francia, que derrotó 1-2 a Noruega en la otra llave.

Abrió el marcador Fouad Zahouani en el minuto 31, empató Cole Campbell de penalti en el sexto minuto añadido al primer tiempo y en el segundo tiempo el mano a mano se decantó con el gol en meta propia de Joshua Wynder (m. 67) y el tanto de Gessime Yassine (m.87).

La selección marroquí iguala así su mejor resultado en este torneo, cuarto puesto en 2005.

El equipo de las Barras y las Estrellas comenzó con presión alta y Marruecos con un planteamiento conservador.

Cuando peor lo pasaban los africanos, llegó el gol que alteró la historia. Centro al segundo palo de Saad El Haddad a Beaudry a tiro de Maamma, quedando el balón muerto para que el propio Maamma lo volviera a poner en el área pequeña de espuela, llegando Fouad Zahouani (Union Touarga) para rematar a quemarropa, era el minuto 31.

Parecía que el partido se marchaba con 0-1 al descanso, pero en la última jugada de la primera mitad, tras un centro al área de Corcoran que se perdió por línea de fondo, el colegiado peruano Kevin Ortega señaló penalti de Ali Maamar por agarrón sobre Norris.

Cole Campbell no falló desde los once metros y dejó el partido como en el comienzo.

La segunda parte se desarrolló de manera similar a la primera, Estados Unidos asumió la posesión y Marruecos, agazapado, jugó al error del rival.

En el minuto 67, Marruecos se volcó sobre la puerta de Estados Unidos y Yassir Zabiri remató al fondo, pero la trayectoria del balón fue desviada por el defensor Joshua Wynder, quien terminó por introducir el balón en el fondo de la red.

Marruecos sentenció el partido en el minuto 87. Ilias Boumassaoudi aprovechó la falta de entendimiento entre Habroune y el guardameta Adam Beaudry y cedió el balón a Gessime Yassine para que perforara la meta.

*Con información de EFE.

Sigue leyendo:

– México falla a la hora buena y es eliminado por Argentina 2-0 del Mundial Sub 20

– México saldrá sin miedo contra Argentina en el Mundial Sub 20

– Argentina supera a México en su historial mundialista Sub 20