Eliminatorias Concacaf: horarios y dónde ver la jornada decisiva rumbo al Mundial de 2026

El fútbol de Concacaf está cerca de definir a sus representantes al Mundial de 2026. En cada uno de los tres grupos hay disputas particulares por los primeros puestos. Estados Unidos, Canadá y México esperan por los otros conjuntos de la región que los acompañarán en la Copa del Mundo.

El Grupo A es el más apretado de todos. El Salvador, último en el grupo, visitará a Surinam en su última oportunidad para meterse en la pelea por un cupo directo al Mundial. Al conjunto salvadoreño le conviene que el otro duelo del sector (Guatemala vs. Panamá), no pasen del empate para llegar a la última jornada con opciones de tener un pase directo al Mundial.

En el Grupo B, Jamaica está a una victoria de, al menos, asegurar su presencia en el repechaje. Los “Reggae Boyz” visitarán a una incomoda selección de Trinidad y Tobago. Los ” Soca Warriors” solo necesitan una victoria para sumarse a la pelea y no quedar eliminados en la última jornada de las eliminatorias.

En el Grupo C Miguel Herrera se juega su puesto en el banquillo. Costa Rica solo tiene una victoria en cuatro partidos, pero aún dependen de sí mismo. Costa Rica visitará a Haití. Una victoria “Tica” los podría ubicar en el liderato del grupo y dejaría muy cerca de la eliminación al conjunto haitiano. Honduras se medirá a una Nicaragua ya eliminada.

Tabla de posiciones en las Eliminatorias Concacaf

Horarios y dónde ver los duelos por las Eliminatorias Concacaf

Surinam vs. El Salvado

Horario en Estados Unidos: 17:00 horas ET / 13:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: Paramount+, fuboTV, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes En Vivo, CBS Sports Network y UNIVERSO.

Bermudas vs. Curazao

Horario en Estados Unidos: 19:00 horas ET / 12:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: Paramount+ y CBS Sports Golazo.

Trinidad y Tobago vs. Jamaica

Horario en Estados Unidos: 19:00 horas ET / 12:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: Paramount+, fuboTV, Peacock, Telemundo Deportes Ahora, CBS Sports Network y UNIVERSO.

Guatemala vs. Panamá

Horario en Estados Unidos: 22:00 horas ET / 18:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: Paramount+, Peacock y Telemundo Deportes Ahora.

Nicaragua vs. Honduras

Horario en Estados Unidos: 22:00 horas ET / 18:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: Paramount+, fuboTV, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes En Vivo y UNIVERSO.

Haití vs. Costa Rica

Horario en Estados Unidos: 22:00 horas ET / 18:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: Paramount+, fuboTV, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes En Vivo, CBS Sports Golazo y UNIVERSO.

