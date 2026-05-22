La Organización Trump invierte varios millones de dólares en una cadena de restaurantes japoneses

De acuerdo con un documento publicado por la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos,la Organización Trump ha diversificado parte de sus transacciones invirtiendo fuertes cantidades de dinero en empresas transnacionales ligadas a la venta de comida rápida e incluso en una famosa cadena de restaurantes de comida japonesa.

Aunque desde hace años se conoce que al actual mandatario de la nación no le agrada consumir pescado, las personas dedicadas a manejar sus portafolios de inversiones consideraron adecuado destinar varios millones de dólares a la adquisición de un porcentaje de la cadena Kura Sushi USA.

Dicho negocio se fundó en 2008, en Irvine, California, y gracias a su innovación de ofrecerles a los comensales que visitan sus sucursales una amplia variedad de platillos montados sobre una cinta transportadora giratoria que pasan por cada mesa, logró detonar su crecimiento.

A nivel nacional, Kura Sushi USA cuenta 88 restaurantes en 22 estados y el Distrito de Columbia, pero en total posee más de 650 segregados por varias partes del mundo.

Por ello, entre las inversiones que la Organización Trump realizó al iniciar el año figura un porcentaje adquirido de los mencionados restaurantes.

Aunque no se conoce el monto de dicha inversión, algunos especialistas en finanzas coinciden en señalar que rondaría entre uno y $5,000,000 de dólares.

Mientras Donald Trump gobierna a Estados Unidos, sus hijos y un equipo de expertos financieros se encargan de manejar su fortuna. (Crédito: Ted Shaffrey / AP)

Al margen de dicha transacción, se sabe que los operadores de la Organización Trump también compraron acciones de Chipotle Mexican Grill, la cadena de comida rápida estilo tex-mex más grande y popular de Estados Unidos.

Como parte de la misma estrategia para diversificarse a través de nuevas inversiones se destinaron otros miles de dólares a la compra de valores ligados a Domino’s Pizza y Starbucks.

En contraparte, el equipo de especialistas que trabajaba para Donald Trump, mientras él se dedica a gobernar al país, se deshizo de un porcentaje de sus participaciones en las tecnológicas Amazon, Microsoft y Meta.

De esa manera, después de cerca de año y medio de haber vuelto a la Casa Blanca, el magnate neoyorquino incrementó sustancialmente su fortuna, esto después de los líos que padeció durante los juicios que le implicaban un alto riesgo de terminar en prisión.

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