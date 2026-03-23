Gavin Newsom insta a viajeros de California a conocer sus derechos ante ICE

El gobernador de California, Gavin Newsom, instó a los viajeros de California a conocer sus derechos debido a la presencia de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en al menos 14 aeropuertos de Estados Unidos.

Newsom publicó la recomendación en las redes sociales después de que una mujer inmigrante fue detenida mientras estaba con su hija por agentes federales la noche de este domingo en el Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO).

Californians: If you're going to the airport, it's crucial to know your legal rights and how to stay safe around Trump's federal agents.



Know your rights ⬇️ https://t.co/WBpfbsOrkV — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) March 23, 2026

“Californianos, si van al aeropuerto, es fundamental que conozcan sus derechos legales y cómo mantenerse seguros en presencia de los agentes federales de Trump“, escribió Newsom.

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Desde este domingo, el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de agentes de ICE para ayudar con la seguridad en las terminales aéreas ante la escasez de personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) por el cierre parcial del gobierno federal.

Sin embargo, Trump no descartó que los agentes federales también lleven a cabo en los aeropuertos acciones para hacer cumplir las leyes de inmigración.

En su publicación, el gobernador de California compartió el enlace al sitio web del Proyecto de Defensa del Inmigrante, que alerta sobre la detención de miembros de la comunidad inmigrante antes de tomar vuelos domésticos.

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Entre las recomendaciones que deben tomar los viajeros que se trasladen dentro del país se encuentran las siguientes:

Averigüe si tiene una orden de deportación (una “orden de expulsión”). Si tiene un número A, llame al 800-898-7180 o visite el sitio web de la EOIR. Si tiene dudas, consulte con un abogado.

(una “orden de expulsión”). Si tiene un número A, llame al 800-898-7180 o visite el sitio web de la EOIR. Si tiene dudas, consulte con un abogado. Facilite a un ser querido de confianza su número A (si lo tiene) y el acceso a los documentos relacionados con cualquier caso legal de inmigración o penal.

(si lo tiene) y el acceso a los documentos relacionados con cualquier caso legal de inmigración o penal. Comparte la información de tu viaje con tus seres queridos y mantenlos al tanto de tus actividades para que puedan encontrar ayuda si la necesitan.

Este domingo, el zar fronterizo Tom Homan confirmó que los agentes de ICE estarían brindando asistencia en los aeropuertos, pero que no participarían específicamente en los controles de seguridad.

Ningún aeropuerto de California está considerado en la lista de 14 terminales aéreas que tendrían presencia de agentes federales de inmigración.

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Los agentes de ICE mantienen operativos contra miembros de la comunidad inmigrante desde que comenzó el segundo mandato de Trump, redadas que se intensificaron en Los Ángeles y el sur de California desde el 6 de junio de 2025, con el propósito de deportarlos.

Desde el 14 de febrero, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) permanece cerrado después de que los legisladores demócratas adoptaron una postura inflexible con los republicanos sobre las reformas de ICE.

Los demócratas exigen que los agentes federales de inmigración presenten órdenes judiciales, se prohíba el uso de mascarillas y que utilicen cámaras corporales durante sus operativos.

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Kristi Noem fue cesada de su cargo como secretaria del DHS por su gestión de las investigaciones sobre las autoridades federales de inmigración tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses.

Trump la relevó del cargo este mes tras la indignación que sus decisiones suscitaron mientras estuvo como responsable del DHS.

El senador Markwayne Mullin (republicano por Oklahoma) fue designado para sustituir a Noem en el DHS, responsabilidad que fue aprobada este lunes por el Senado.

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