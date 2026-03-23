Senado confirma a Markwayne Mullin como secretario del Departamento de Seguridad Nacional

En medio de crisis y cierre del DHS, el Senado confirmó este lunes a Markwayne Mullin como nuevo secretario del Departamento de Seguridad Nacional, en una votación de 54 a 45 marcada por divisiones políticas.

De tal modo, el legislador republicano por Oklahoma, aliado cercano del presidente Donald Trump, asume el cargo en un momento crítico, con el DHS paralizado desde hace seis semanas por disputas presupuestarias y políticas migratorias.

Mullin, de 48 años, es empresario y expeleador de artes marciales mixtas. Fue elegido a la Cámara de Representantes en 2012 y posteriormente llegó al Senado tras una elección especial para sustituir a Jim Inhofe.

U.S Senate confirms Markwayne Mullin to be Secretary of Homeland Security, 54-45. pic.twitter.com/clwZiWTzHT — CSPAN (@cspan) March 24, 2026

Miembro de la Nación Cherokee, ha mantenido una relación cercana con Trump y se ha consolidado como uno de sus aliados más firmes en el Congreso.

Cabe destacar que la confirmación contó con el respaldo de dos demócratas: John Fetterman y Martin Heinrich, lo que permitió superar la mayoría simple necesaria.

Sin embargo, la nominación enfrentó resistencia incluso dentro del Partido Republicano. El senador Rand Paul votó en contra tras cuestionar el temperamento de Mullin, luego de un enfrentamiento entre ambos durante la audiencia de confirmación.

Durante el proceso de confirmación, varios demócratas criticaron la falta de experiencia y transparencia del nuevo secretario. El senador Gary Peters afirmó: “No ha demostrado ser sincero ni transparente” y consideró que “no tiene la experiencia ni el temperamento necesarios para dirigir este departamento crucial”.

Mullin sustituye a Kristi Noem, quien fue destituida semanas después de un operativo migratorio en Minneapolis en el que agentes federales mataron a dos ciudadanos estadounidenses, lo que desató una fuerte polémica.

Tras esos hechos, legisladores demócratas bloquearon la financiación del DHS, exigiendo mayores controles sobre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Los demócratas han insistido en que no apoyarán el presupuesto sin reformas como el uso obligatorio de identificación por parte de agentes, la prohibición de cubrirse el rostro y la exigencia de órdenes judiciales para realizar redadas.

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