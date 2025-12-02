La demócrata Janeese Lewis George lanza su candidatura a la alcaldía de Washington

Con el objetivo de relevar a su compañera de partido Muriel Bowser como alcalde de Washington, la concejal Janeese Lewis George lanzó su candidatura.

La semana pasada, después de tres mandatos consecutivos al frente la capital del país, Muriel Bowser dio a conocer su negativa a buscar reelegirse el próximo año y anticipadamente les despejó el camino a otros miembros del Partido Demócrata dispuestos a luchar en contra de sus adversarios en las próximas elecciones.

“Ha sido el honor de mi vida ser su alcaldesa, pero hoy, con gran agradecimiento, anuncio que no buscaré un cuarto mandato. Sé que hemos sentado las bases para que otros sigan construyendo sobre ellas”, expresó.

Frente a dicho pronunciamiento, Janeese Lewis George, quien cumple con su segundo mandato representando al 4º Distrito de la capital, emitió una declaración sobre las propuestas en las cuales se enfocaría si el voto de la ciudadanía decide respaldar su postulación a la alcaldía.

“Demasiados residentes todavía se sienten presionados financieramente, desde viviendas inasequibles hasta cuidado infantil, y se sienten inseguros en sus vecindarios.

Los residentes se enfrentan a un acceso desigual a las oportunidades y a un gobierno municipal que, en sus mejores momentos, se muestra indiferente, y en sus peores, los deja desamparados, todo porque los líderes han optado por priorizar las necesidades de quienes tienen buenos contactos por encima de nosotros. Eso está mal, no es el DC que deberíamos ser y por eso me postulo para la alcaldía“, expuso.

Muriel Bowser le dará una pausa a su carrera política al concluir de su gestión comoalcaldesa de Washington. (Crédito: Julia Demaree Nikhinson / AP)

Fiel a la postura asumida en el Partido Demócrata, la afroamericana de 37 años anticipó estar dispuesta a luchar en contra de las políticas implementadas desde la presidencia, pues las considera incongruentes con las necesidades de los ciudadanos.

“Trabajaré con cualquiera para mejorar la vida de la gente aquí en casa y me enfrentaré a cualquiera que se interponga en nuestro camino”, enfatizó.

Cabe señalar que, previo a ser elegida como concejal, Lewis George enfrentó severas críticas debido a una propuesta que impulsaba para desfinanciar a las fuerzas del orden, esto en repudio al asesinato del afroamericano George Floyd a merced de un policía blanco en Minneapolis.

