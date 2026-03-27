Luis Suárez y la falla que tiene indignada a toda Colombia

Dicen que al mejor cazador se le va la liebre y para Luis Javier Suárez, delantero de Colombia, solo podría ser un eufemismo para liberar toda la presión por su increíble error en la derrota contra Croacia que tiene indignada a toda la nación cafetera con quien consideran su carta fuerte para el Mundial.

Sobre todo porque en los momentos que se esperaba que el líder goleador del fútbol portugués y objeto del deseo de Real Madrid y Barcelona se luciera contra la fuerte zaga croata, de pronto el artillero colombiano se aventó una chambonada a la hora de tratar de anotar y terminó fallando de una forma tan infantil que tiene indignados a sus compatriotas en Colombia y en todo el mundo.

Colombia, después de sorprender con un gol en el minuto 2 por conducto de John Arias, de pronto supo la fuerza croata para venir de atrás y darle la vuelta al marcador con los goles de Luka Vušković al minuto 6 y de Igor Matanović al minuto 42.

La escuadra cafetera, al verse rebasada, quiso ir en busca de que alguien le pagara los platos rotos y se presentó la gran oportunidad un minuto después de la anotación de Matanović, pero Suárez no supo rematar un centro de Luis Díaz y la opción terminó diluyéndose, así como marcar el destino de los

Ahí vino el acabóse total; Suárez se fue muy contrariado al vestidor y en las tribunas quedó el mal sabor de boca contra un artillero que no es ningún novato, más aún cuando en la liga de Portugal trae a todos comiendo de su mano con 24 goles en la delantera del Sporting de Lisboa.

Lo grave del asunto no es la falla, sino el momento y la forma como se dio esta falla, pues en un entorno de presión el asunto podría complicarse más en un entorno con mayor riesgo y complicación, pero al final de cuentas los delanteros están frente a este tipo de retos y donde las fallas y los aciertos son el pan de cada día.

Luis Suárez se encuentra ante la gran oportunidad de ser el delantero fijo de la Selección Colombia a menos de 80 días para el Mundial 2026, pero esta clase de fallas puede costarle el puesto, si Lorenzo empieza a probar otras opciones.

#Fútbol2Day – 🇨🇴



Lo que falló Luis Javier Suárez en el amistoso que Colombia perdió 1-2 ante Croacia.



Marcaron: Arias; Matanovic, Vuskovic.



pic.twitter.com/AIkM0B9gO1 — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) March 27, 2026

El fallo de Luis Suárez molesta aún más cuando se comparan sus actuales datos en Europa. Como delantero del Sporting, en lo que va de temporada, el colombiano ha marcado 33 goles en medio de 42 partidos. El tricolor lleva también 7 asistencias.

Luis Díaz saca la cara por su tocayo

Al finalizar el juego, Luis Díaz, delantero del Bayern de Múnich y socio en el ataque de Luis Suárez en la selección de Colombia, salió en defensa de su compañero y expuso que un atacante siempre estará a expensas de este tipo de fallas en su afán de anotar.

Luis Suárez misses a WIDE OPEN GOAL 😳



He could not have gotten that more wrong 👀 pic.twitter.com/CTiN0TD0dM — FOX Soccer (@FOXSoccer) March 27, 2026

“Fue brutal porque habíamos hecho una buena jugada, muy bonita, era solo empujarla, como solemos decir. Esto ya nos ha pasado y es mejor que le pase ahora. Estoy seguro de que en el Mundial las va a meter todas. Se trata de eso: aprender, corregir y seguro la próxima lo va a meter”, expuso para finalizar Díaz.

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