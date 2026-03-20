Colombia será local en Guadalajara durante Mundial 2026, dice Camilo Vargas

La cercanía con Guadalajara ha marcado la trayectoria reciente de Camilo Vargas, quien ve en esa ciudad una extensión natural de su entorno futbolístico. El arquero colombiano, actual referente del Atlas, aseguró que disputar partidos del Mundial en esa sede le permitirá afrontar la competencia con una sensación similar a jugar como local.

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El guardameta destacó el vínculo construido con la afición desde su llegada al fútbol mexicano. «Siempre he manifestado que es mi segunda casa, es el lugar donde recibo mucho cariño, mucho apoyo, mucho amor y eso para mí ha sido gratificante. Es una motivación y un orgullo poder mostrarle a mi selección, a mi país lo que he construido aquí», afirmó.

La presencia de Colombia en territorio mexicano durante la fase de grupos incluye dos compromisos clave. El primero será el 17 de junio en Ciudad de México frente a Uzbekistán. Días después, el 23, el equipo cafetero jugará en Guadalajara ante un rival aún por definirse, a la espera de las repescas intercontinentales. El cierre de esta etapa será el 27 de junio en Miami, donde se medirá con Portugal.

🦊🇨🇴 Camilo Vargas sobre lo que significa Guadalajara para él y el acompañar a los representantes de la selección de Colombia al recorrido en La Academia, que sería su base de entrenamiento para el mundial. pic.twitter.com/6cgEsIdlGJ — quiero tv (@quierotv_gdl) March 20, 2026

Participación activa en la elección de la sede

Más allá de su rol dentro del campo, Vargas también estuvo involucrado en aspectos logísticos de la selección. El portero explicó que colaboró con la Federación Colombiana de Fútbol durante la visita al predio que servirá como base de operaciones en México.

«Estuvimos apoyando a la selección de Colombia que vino a visitar el predio, a mostrarles, a ver lo que tenemos como infraestructura para poder brindarles lo mejor y poder desarrollar una competencia tan importante como es el Mundial», señaló.

Su experiencia en el país ha sido determinante en ese proceso. Desde su llegada al Atlas en 2019, Vargas se ha consolidado como una de las piezas más importantes del club. Su desempeño fue clave en la obtención de los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022, logros que reforzaron su conexión con la afición rojinegra.

En paralelo a su preparación mundialista, el arquero mantiene su compromiso con el equipo tapatío. Este sábado, Atlas enfrentará a Querétaro, que se ubica en la parte baja de la clasificación del torneo Clausura. El encuentro representa una oportunidad importante para mantenerse en la zona que da acceso a la liguilla.

La actividad a nivel de clubes y selección coloca a Vargas en un momento de alta exigencia competitiva, con el Mundial como uno de los principales objetivos en el calendario inmediato.

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