De las peores de su historia: Guatemala sufre goleada 7-0 ante Argelia

Un resultado abultado marcó la última fecha FIFA para la selección de Guatemala. El equipo centroamericano cayó 7-0 frente a Argelia en un amistoso disputado en el estadio Luigi Ferraris, en un encuentro que dejó expuestas varias dificultades en su funcionamiento.

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El partido se jugó sin la presencia de Luis Fernando Tena en el banquillo, debido a complicaciones de salud. En su lugar, Salvador Reyes asumió la dirección técnica durante el compromiso. Aun así, el resultado impacta directamente en el inicio de este nuevo ciclo.

Desde los primeros minutos, Argelia impuso condiciones. El marcador se abrió al 19’, cuando Amine Gouiri aprovechó un error en la salida del portero Kenderson Navarro, quien perdió el balón y permitió la definición del rival. La presión continuó y al 31’ llegó el segundo tanto, esta vez desde el punto penal tras una falta de Marcelo Hernández dentro del área. Riyad Mahrez ejecutó sin inconvenientes.

Antes del descanso, el conjunto africano amplió la ventaja con un remate de larga distancia de Achref Abada, que colocó el balón en el ángulo, sin posibilidad de reacción para el guardameta guatemalteco.

Un historial con derrotas amplias

El segundo tiempo mantuvo la misma tendencia. Apenas iniciada la parte complementaria, Houssem Aouar desvió un centro desde la izquierda para el 4-0. Minutos después, el mismo jugador volvió a aparecer, esta vez sin marca en el segundo palo, para firmar el quinto.

La goleada se completó en el tramo final del encuentro. Fares Ghedjemis marcó el sexto al minuto 76 con un disparo frontal, mientras que Ahmed Benbouali cerró el marcador al 82’, tras aprovechar un despeje defensivo.

Más allá del resultado, el encuentro también incluyó el debut de Marcelo Hernández en la zaga junto a José Carlos Pinto. En ofensiva, Guatemala contó con Darwin Lom y Olger Escobar, quienes tuvieron escasa participación ante el dominio del rival.

El 7-0 se suma a una lista de derrotas amplias en la historia del equipo. Aunque es uno de los marcadores más contundentes en contra, no representa el peor registro. En 1955, Guatemala cayó 9-1 ante Costa Rica, resultado que se mantiene como el más abultado. Años antes, en 1939, ese mismo rival se impuso 8-1.

En tiempos recientes también se han registrado marcadores similares. En 2016, el equipo perdió 7-1 frente a Armenia, y en 2018 sufrió otra derrota por 7-0 ante Israel en partidos amistosos.

Con este resultado, Guatemala cierra su actividad de marzo y regresará al país a la espera de nuevos compromisos. El próximo calendario internacional está previsto para junio, cuando enfrentará a rivales mundialistas aún por confirmar.

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