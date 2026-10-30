Trump estalla contra un reportero y lo llama “repugnante” por cuestionar su estado de salud

El presidente Donald Trump continúa mostrando su intolerancia hacia algunas preguntas de la prensa, las cuales —sin razón alguna— considerada ofensivas.

A su llegada a la base Andrews, en Maryland, después de haber participado en un mitin celebrado en Carolina del Sur, el republicano de 80 años no soportó que un reportero de la agencia de noticias Reuters preguntará si algún asunto relacionado con su salud era el motivo de cancelar un viaje programado para realizar a Kansas.

“Eres repugnante. Ponte en forma. Tienes un aspecto terrible”, respondió molesto.

Acto seguido, descartó de manera categórica presentar problemas de salud.

“Me siento perfecto”, señaló mirando con recelo hacia el resto de la comitiva de representantes de los medios informativos que lo rodeaban.

?? Trump absolutely UNLOADED on a Reuters reporter who questioned whether his decision to skip Kansas had anything to do with his health.



“YOU are sick! Put yourself in shape! You look like HELL!



Who are you with?!”



Reporter: “Reuters.”



“Reuters is terrible by the way. Look? — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 29, 2026

Hace medio año, durante el fin de semana de Pascua, Trump canceló su agenda pública y, al ser tan activo, el anuncio desató una ola de rumores sobre su estado de salud al grado que la Casa Blanca tuvo que desmentir las especulaciones acerca de una posible hospitalización del mandatario e incluso afirmó que se encontraba trabajando desde Washington.

Sin embargo, en algunas fotografías que circulaban se notaba un hematoma de tamaño considerable en su mano izquierda.

A pesar de ello, el político conservador había seguido trabajando incluso con una agenda repleta de presentaciones en mítines celebrados en ciudades donde la lucha por el triunfo en las elecciones de mitad de mandato luce bastante cerradas.

Lo destacado es que Trump decidió cancelar dos viajes que tenía para el fin de semana, el primero a Salina, Kansas; y el segundo a Iowa.

“Los votantes de todo el país quieren escuchar al presidente Trump antes del día de las elecciones, y esta carrera contrarreloj de 72 horas supondrá un gran impulso en los últimos días”, expresó Joe Gruters, presidente del Comité Nacional Republicano, a través de un comunicado tratando de restarle presión a las presentaciones canceladas del presidente.

A unos días de concluir octubre, Trump ha participado en más de 20 mítines efectuados en distintas ciudades del país, lo cual resulta desgastante para cualquier personaje que lleve sobre la espalda la responsabilidad de guiar al país de mayor trascendencia en América.

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