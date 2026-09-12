Luka Romero, la nueva alternativa para la selección mexicana

El nuevo proceso en la selección mexicana podría contar con nuevos nombres. El proyecto de Rafa Márquez ha ilusionado a muchos futbolistas. Entre ellos, Luka Romero querría sumarse al camino de El Tri con rumbo al Mundial de 2030.

La información fue expuesta por el portal Mediotiempo. El reporte explica que la llegada de Rafa Márquez al banquillo mexicano cambió por completo la percepción de Luka Romero. El futbolista de Cruz Azul se animaría a dejar atrás su pasado con la Albiceleste.

“El cambio de entrenador en la selección mexicana tiene ilusionado a más de uno en el futbol mexicano y Luka Romero, el jugador de Cruz Azul al que tanto le han rogado por años para jugar por México, no es la excepción”, informa el portal.

La información detalla que Luka Romero se habría motivado por la nueva generación de futbolistas en el universo mexicano. En este sentido, Romero tendría intenciones hacer el cambio de federación ante la FIFA.

“Al ver que la generación en México pinta bien para el futuro, Luka tiene en mente hacer su cambio de Federación ante la FIFA para que Rafa Márquez lo voltee a ver. Ojo, es un plan del jugador quizás para 2027 o finales de este año”, agrega el reporte.

Luka Romero y Argentina

Luka Romero ha estado en el universo del fútbol argentino, principalmente en la categorías juveniles. Romero representó al conjunto Albiceleste en las categorías Sub-15 y Sub-20. De hecho, jugó el Mundial Sub-20 de 2023.

En marzo de 2022, Luka Romero fue convocado por Lionel Scaloni para la doble fecha de eliminatorias sudamericanas ante Venezuela y Ecuador. Romero fue incluido en la lista, pero no disputó ningún minuto en la “Categoría A” de Argentina.

En este sentido, el futbolista de Cruz Azul tiene la posibilidad de solicitar el “One-Time Switch” para cambiar su representación federativa. Todo recae en la responsabilidad del futbolista de iniciar con los trámites para convertirse en un jugador elegible de la selección mexicana.

Luka Romero ya ha jugado 80 partidos con la camiseta de “La Máquina”. Luka Romero ha disputado poco más de 2,800 minutos dentro del campo en los que ha podido contribuir con 10 goles y 5 asistencias para la causa Cementera.

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