James Rodríguez regresa a Colombia con 35 años

Después de muchas especulaciones sobre su futuro, James Rodríguez ya tiene un nuevo club en el que se mantendrá activo. El exmediocampista del Real Madrid regresa a Colombia para jugar con el Atlético Nacional de Medellín.

Mucho se hablaba de la posible llegada de James Rodríguez al Avellino de la segunda división de Italia. Sin embargo, no habrían podido llegar a un acuerdo y el Atlético Nacional picó adelante.

“Aquí no hay un anuncio. Hay un trabajo por amor a este equipo. Un trabajo de todos los días, de mucha gente, en silencio, para que Nacional sea cada vez más grande”, escribió James en su cuenta de Instagram.

James Rodríguez se mantenía como agente libre antes de la propuesta del Atlético Nacional. El mediocampista colombiano finalizó su vínculo con el Minnesota United en julio de 2026 y desde entonces ha estado en busca de un club.

Según informaciones de Transfermarkt, James Rodríguez firmó un vínculo con el Atlético Nacional hasta junio de 2027. Una temporada tendrá James, en principio, para demostrar que aún tiene condiciones para competir en el torneo colombiano.

“Cuando un club trabaja por el club, la grandeza no es un discurso: es una consecuencia. Confiaron. Creyeron. Era inevitable. James Rodríguez es Atlético Nacional. El más grande al más grande”, agregó.

James en Colombia

James Rodríguez no tuvo una extensa pasantía por el fútbol colombiano. El mediocampista nacido en Cúcuta se formó en las inferiores del Envigado tras su pase por la Academia Tolimense.

James Rodríguez jugó 30 partidos oficiales con la camiseta del Envigado. Sin embargo, solo 2 encuentros fueron en la premia división del balompié cafetero. James aportó 9 goles, pero en 2008 emprendió el inicio de su exitosa carrera en Europa.

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