Néstor Araujo regresa a al fútbol europeo con 35 años

Néstor Araujo tendrá una nueva aventura en el fútbol de Europa. El defensor mexicano jugará en el GD Chaves. Araujo regresa al Viejo Continente con 35 años.

El exjugador del América llega a la segunda división de Portugal como agente libre. Néstor Araujo había finalizado su vínculo con el conjunto azulcrema en julio de este año.

“El GD Chaves llegó a un acuerdo para la contratación de Néstor Araújo, defensa central mexicano de 35 años, que llega al club para reforzar la plantilla esta temporada”, escribió el club en la presentación del jugador.

Como dato curioso, el GD Chaves era el club al que pertenecía Vozinha antes del inicio del Mundial de 2026. Ahora, el conjunto portugués, oficializó una de sus “compras nerviosas” tras el inicio de la temporada.

El GD Chaves, tras cuatro partidos en la segunda división de Portugal, está en el penúltimo puesto de la clasificación general. El nuevo club de Araujo acumula tres derrotas y un empate en lo que va de torneo.

“Internacional por México y con una carrera marcada por pasajes por el fútbol español, Néstor Araújo aporta experiencia y calidad al grupo de los Valentes Transmontanos”, agregó.

Regreso a Europa

Néstor Araujo ya tuvo un paso por el fútbol de Europa. En julio de 2018, Araujo dejó al Santos Laguna para probar suerte en el RC Celta de Vigo de la primera división de España. Con la camiseta celeste disputó 136 partidos. Durante 10,900 minutos dentro del campo el central mexicano aportó 4 goles y 3 asistencias.

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