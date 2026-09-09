Santiago Giménez debuta en Champions League con FC Porto, pero Haaland sentencia a los Dragones

Santiago Giménez ya puede presumir sus primeros minutos en la UEFA Champions League con el FC Porto. El delantero mexicano ingresó en el segundo tiempo del partido ante el Manchester City, pero no logró encontrar una oportunidad clara para marcar y el equipo luso cayó 0-2 en el Estadio do Dragão.

El encuentro también significó el primer partido del conjunto portugués en la presente edición de la Champions League, aunque para Giménez representó un nuevo capítulo después de haber debutado con el club cuatro días antes frente al Moreirense en la Liga de Portugal.

¿Cuánto jugó Santiago Giménez contra Manchester City?

Giménez ingresó al minuto 73 en lugar de André Silva, cuando el FC Porto ya buscaba reaccionar ante la presión del conjunto inglés.

El mexicano tuvo poco más de 20 minutos sobre el terreno de juego, incluido el tiempo agregado, aunque las ocasiones de peligro fueron escasas para el atacante.

Una de las acciones más claras llegó cuando recibió un centro dentro del área. Giménez intentó rematar, pero no consiguió conectar correctamente con el balón y la jugada terminó sin generar peligro para la portería de Gianluigi Donnarumma.

El delantero también se mostró participativo en la reacción del equipo local y trató de impulsar a sus compañeros y a la afición en busca del empate.

Haaland rompe la resistencia del FC Porto

El Manchester City tuvo dificultades para encontrar espacios durante buena parte de la primera mitad. El FC Porto consiguió mantener controlados los ataques del conjunto inglés y Diogo Costa fue determinante para mantener el empate.

El arquero portugués incluso evitó en más de una ocasión que Erling Haaland abriera el marcador.

La resistencia de los Dragones terminó poco después del descanso. Al minuto 47, Haaland apareció dentro del área para conectar de cabeza un centro de Enzo Fernández y poner el 0-1.

El tanto obligó al FC Porto a adelantar sus líneas, aunque eso también generó más espacios para que el Manchester City pudiera atacar.

Haaland sentencia el partido en el minuto 91

Cuando el conjunto portugués todavía buscaba una reacción, Erling Haaland volvió a aparecer.

En el minuto 91, el delantero noruego recibió un pase de Aït-Nouri dentro del área y definió con un disparo raso para conseguir su segundo gol de la noche y establecer el 0-2 definitivo.

El doblete de Haaland le permitió al Manchester City comenzar con una victoria su participación en la Champions League 2026-27, mientras que el FC Porto deberá buscar sus primeros puntos en las siguientes jornadas.

El reto de Santiago Giménez tras su debut europeo

Para Santiago Giménez, el partido dejó sus primeros minutos en la máxima competición europea con el FC Porto. Después de estrenarse con el club ante Moreirense, el mexicano ahora suma también su primera experiencia en Champions como futbolista de los Dragones.

Su siguiente objetivo será ganar protagonismo dentro de la ofensiva de Francesco Farioli y aprovechar los minutos que reciba para volver a encontrar el gol que todavía no ha conseguido desde su llegada al futbol portugués.

El FC Porto, por su parte, tendrá que reaccionar después de comenzar su camino europeo con una derrota en casa ante uno de los principales candidatos al título.

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