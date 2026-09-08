Real Madrid debuta con tres puntos en Champions League tras aprovechar los errores del Inter

El Real Madrid comenzó su camino en la Champions League con una victoria 2-1 sobre el Inter, en un partido en el que el equipo dirigido por José Mourinho encontró la diferencia en la presión y en la capacidad de Thibaut Courtois para sostener la ventaja. El conjunto italiano generó ocasiones y tuvo mayor control durante varios tramos, pero terminó pagando dos errores que los locales aprovecharon para marcar.

La victoria adquiere valor para un Real Madrid que llegaba al compromiso con la necesidad de responder después de la derrota ante el Betis. La exigencia aumentó en poco tiempo y el Inter representaba una prueba de mayor dificultad para un equipo que todavía busca consolidarse bajo la dirección de Mourinho.

El marcador, sin embargo, no reflejó completamente lo sucedido sobre el césped. El Inter disparó diez veces durante la primera parte, encontró espacios y estuvo cerca de marcar en varias ocasiones. Huijsen incluso estuvo cerca de anotar en propia puerta, mientras Courtois comenzó a intervenir con una parada ante Calhanoglu. Curtis Jones también estrelló un remate contra la cruceta.

Los visitantes tuvieron más argumentos futbolísticos antes del descanso, pero el Real Madrid fue más contundente en los momentos decisivos.

El primer gol llegó al cuarto de hora y tuvo su origen en la presión de Kylian Mbappé. El delantero persiguió a Bisséck, provocó un error y, después, aprovechó una asistencia de Brahim para enviar el balón a la red. La jugada no nació de una larga combinación ofensiva, sino del esfuerzo del francés para incomodar la salida rival.

El segundo tanto tuvo una fórmula similar. Esta vez fue Fede Valverde quien presionó a Josep Martínez cuando el guardameta parecía tener controlada la pelota. El uruguayo llegó hasta él, provocó un despeje defectuoso y terminó recibiendo el rebote, que golpeó en su cuerpo antes de acabar dentro de la portería.

INTER ARE THEIR OWN WORST ENEMY. ?



Two mistakes at the back, two Real Madrid goals.



Los Blancos have punished every mistake from the Inter defense. ??? #UCL pic.twitter.com/VKJcamxZqK — DAZN Football (@DAZNFootball) September 8, 2026

Courtois sostiene al Madrid y el Inter vuelve a meterse en el partido

La ventaja de 2-0 no modificó por completo la dinámica del encuentro. El Inter siguió generando peligro y el Madrid encontró espacios principalmente para correr al contragolpe. Bellingham tuvo una oportunidad para ampliar la diferencia, pero Josep Martínez respondió con una gran intervención.

Tras el descanso, la presión del conjunto italiano se mantuvo. Vinícius recibió algunos silbidos y posteriormente también fueron cuestionados los locales cuando no consiguieron aprovechar las situaciones que tuvieron para sentenciar.

Courtois terminó siendo determinante. El arquero belga realizó dos paradas de gran importancia, primero ante Curtis Jones, al que achicó el espacio, y después frente a Bastoni, cuyo potente disparo desde fuera del área parecía destinado a convertirse en gol.

El Madrid desperdició opciones para conseguir el tercero y el Inter encontró el descuento en el minuto 76. Carlos Augusto apareció prácticamente debajo de la portería y remató después de ganarle la posición a Konaté. El 2-1 cambió el ambiente del Bernabéu y convirtió los minutos finales en un tramo de tensión.

Bellingham y Brahim habían tenido ocasiones para evitar ese escenario, pero ninguna terminó dentro de la portería. Con la diferencia reducida, los silbidos aumentaron y Vinícius recibió la peor reacción de parte de la grada cuando fue sustituido. Algunos arranques de Diomande generaron expectación, aunque el Inter siguió buscando el empate.

Courtois resumió las dificultades que atravesó el equipo durante el encuentro y admitió que el resultado pudo haber sido diferente.

“Jugamos contra un gran rival, uno de los mejores equipos de Europa. El partido podría haber sido un 4-4. Aprovechamos su errores y tuvimos que cerrar el partido antes, no lo hicimos y sufrimos hasta el final”, analizó en Movistar +.

El guardameta también señaló uno de los aspectos que el Madrid deberá mejorar: “A veces nos falta un poco de control, tener un poco de posesión y un poco de calma. El partido estuvo demasiado loco al final de la segunda parte, es una cosa a mejorar”.

Real Madrid hold on to win against Inter ?#UCL pic.twitter.com/x2B1zQ4afu — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 8, 2026

Pese a las dificultades, Courtois consideró que el inicio de temporada es positivo con Mourinho: “Estamos bastante bien. Contra el Betis era para haber ganado, y hoy nos faltó un poco. Pero estamos jugando bien y hay que seguir mejorando”.

El Real Madrid terminó celebrando sus primeros tres puntos europeos gracias a dos recuperaciones provocadas por la presión y a las intervenciones de su portero. El Inter, pese a haber generado suficiente peligro para complicar el resultado, se marchó de Madrid con una derrota.

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