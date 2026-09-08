Un equipo de la Segunda División de España sería adquirido por Lionel Messi

Lionel Messi podría dar un nuevo paso en su relación con el fútbol español, esta vez fuera de las canchas. El delantero argentino alcanzó un principio de acuerdo para convertirse en el máximo accionista del Eldense, equipo que actualmente milita en la Segunda División, según informó EFE.

La operación supondría el primer ingreso de Messi como propietario de un club profesional en España. El acuerdo con los actuales dueños del Eldense todavía no está cerrado, pero las partes avanzan hacia una posible formalización durante los próximos días.

Antes de concretarse el cambio de propiedad deberán completarse los últimos trámites legales y contractuales. Entre ellos está una auditoría exhaustiva o due diligence, mientras que la operación también tendrá que recibir la autorización correspondiente del Consejo Superior de Deportes (CSD).

????? Lionel Messi comprará el ELDENSE, club recientemente ascendido a la Segunda División de España.



Recordemos que ya es dueño de UE Cornellá, Deportivo LSM de Uruguay, y también posee acciones de Inter Miami. ??



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El interés del futbolista argentino ya fue recibido con satisfacción por las autoridades de Elda. Rubén Alfaro, alcalde de la ciudad alicantina, confirmó que se comunicó con el entorno de Messi encargado de la negociación después de conocer el principio de acuerdo.

“Esta misma noche nos han confirmado que ya hay un principio de acuerdo pero en este momento debemos mostrar la prudencia que requieren estas situaciones y esperar a ver si finalmente la operación llega a término”, ha indicado el alcalde.

Un club que busca consolidar su proyecto

Para Elda, la posibilidad de que Messi se convierta en el principal accionista del equipo representa un acontecimiento destacado. Alfaro recordó el respaldo que el Ayuntamiento ha brindado al Eldense durante los últimos 12 años, un periodo en el que la institución trabajó para estabilizar la gestión de la entidad.

El apoyo municipal incluyó aspectos económicos, deportivos e institucionales, además de la cesión y adecuación de instalaciones. Uno de los resultados de ese proceso llegó en 2023, cuando el Eldense consiguió regresar a Segunda División después de 60 años en categorías inferiores.

En opinión del alcalde, ese trabajo contribuyó a construir una estructura capaz de despertar el interés de inversores de relevancia internacional.

“En cualquier caso”, ha proseguido, “tenemos que sentirnos, una vez más, orgullosos de nuestra ciudad y del club de fútbol que nos representa, el Eldense, porque el hecho de que una figura como Leo Messi se fije en nosotros y tenga la intención de apostar por el club y por Elda es, obviamente, una noticia espectacular”.

El Eldense, azulgrana como el FC Barcelona, fue fundado el 17 de septiembre de 1921 en Elda, en la provincia de Alicante, y actualmente juega como local en el Estadio Nuevo Pepico Amat. La entidad tiene una historia vinculada al fútbol de la Comunidad Valenciana y atraviesa ahora un momento que podría marcar un cambio importante en su estructura.

Si los trámites pendientes llegan a buen término, Messi pasará de ser una de las principales figuras del fútbol mundial a ocupar también un papel de propietario dentro del fútbol profesional español. El acuerdo, sin embargo, todavía depende de completar las condiciones legales y de obtener la autorización del CSD.

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