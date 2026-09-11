Volvo XC40 2027 estrena tecnología, seguridad y un nuevo diseño

El Volvo XC40 quiere seguir siendo uno de los referentes de la marca sueca entre los SUV compactos, y para conseguirlo prepara una actualización importante.

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El modelo 2027 no se limita a estrenar algunos detalles de carrocería, sino que incorpora cambios en tecnología, conectividad y seguridad que modifican buena parte de la experiencia al volante.

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Uno de los grandes protagonistas de esta renovación está dentro del vehículo. La nueva pantalla central de 11,2 pulgadas se combina con una interfaz actualizada y la llegada de Google Gemini, el asistente de inteligencia artificial de Google que permitirá interactuar con el SUV mediante conversaciones más naturales.

Diseño que mantiene la esencia de Volvo

El XC40 conserva las líneas que lo identifican, aunque Volvo introduce varios cambios para darle una apariencia más moderna. Los nuevos faros LED Matrix mantienen la conocida firma luminosa del “Martillo de Thor”, pero ahora presentan una interpretación más sofisticada.

También cambian la parrilla y diferentes elementos del frontal, como el parachoques, el capó y las aletas. En la zona posterior aparecen nuevas luces LED, junto con modificaciones en el portón y el parachoques.

La actualización se completa con nuevas opciones de ruedas de 18, 19 y 20 pulgadas, todas con acabado diamantado.

Más tecnología para el interior

La renovación resulta todavía más evidente al entrar al habitáculo. Los compradores podrán elegir una combinación de cuero Arianne Cardamom y detalles de madera de fresno marrón, mientras que también se ofrecerán acabados de fresno negro y aluminio.

Volvo también revisó la iluminación interior y mejoró algunas soluciones prácticas de almacenamiento. El cargador inalámbrico para teléfonos recibió una actualización, mientras que la pantalla central de 11,2 pulgadas ofrece una imagen más grande y nítida.

La interfaz fue reorganizada para que el conductor pueda acceder a las principales funciones con menos pasos. A esto se suma Google Gemini, que permitirá pedir ayuda para planificar recorridos, buscar lugares durante un viaje o gestionar mensajes utilizando un lenguaje cotidiano.

Interior del Volvo XC40 2027. Crédito: Volvo. Crédito: Cortesía

Una nueva mirada sobre la seguridad

La parte más importante de la actualización está relacionada con los sistemas de asistencia. Volvo incorporó una nueva arquitectura de software y sensores que amplía la capacidad del XC40 para detectar lo que sucede alrededor.

El conjunto incluye nuevos radares delanteros y laterales, una cámara frontal, radares traseros laterales, 12 sensores ultrasónicos y nuevas cámaras destinadas a facilitar las maniobras de estacionamiento.

El frenado automático de emergencia forma parte del paquete, al igual que la asistencia de dirección de emergencia. La asistencia a la conducción también fue ajustada para conseguir un funcionamiento más suave e incorpora ayuda para los cambios de carril.

Volvo XC40 2027. Crédito: Volvo. Crédito: Cortesía

Cámara 360 grados más completa

Las maniobras en espacios reducidos también reciben atención. El sistema de cámaras de 360 grados ahora ofrece una representación en 3D que busca facilitar el estacionamiento y ayudar al conductor a calcular mejor las distancias alrededor del vehículo.

La idea de Volvo no es que estas funciones reemplacen a quien está detrás del volante, sino que aporten mayor respaldo, especialmente durante recorridos largos o situaciones que puedan exigir una reacción rápida.

Motor híbrido y llegada prevista

El XC40 2027 mantendrá una configuración híbrida ligera con un motor turboalimentado de cuatro cilindros y 2.0 litros. La mecánica desarrolla 247 caballos de fuerza y 266 libras-pie de torque, asociados con tracción integral y una transmisión automática de ocho velocidades.

Volvo todavía no ha confirmado el precio oficial del nuevo XC40. La expectativa apunta a una cifra cercana a $40,000 dólares, mientras que la producción está prevista para comenzar durante este otoño.

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