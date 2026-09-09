Ford transforma la Ranger en una poderosa máquina de combate 6×6

Una Ford Ranger con seis ruedas, tres ejes y una misión muy distinta a la de cualquier pickup convencional. Esa es la propuesta que Ford está desarrollando para el ámbito militar, tomando como punto de partida la Ranger Super Duty y llevando sus capacidades de trabajo a escenarios mucho más exigentes.

Lee también: MX-6e, el nuevo nombre que despierta rumores sobre Mazda y el Miata

El proyecto contempla una familia de vehículos destinados a diferentes operaciones tácticas. Entre ellos aparece una versión 6×6 capaz de transportar carga, equipos o personal, además de otras configuraciones que podrían cumplir funciones específicas en zonas de difícil acceso.

Puedes leer: La paciencia que necesitas antes de estrenar el Ferrari que acabas de comprar

La iniciativa forma parte de una propuesta para una licitación del Ministerio de Defensa del Reino Unido, que busca renovar parte de su flota de vehículos ligeros de movilidad. Aunque todavía no se ha confirmado la adjudicación del contrato, la Ranger 6×6 muestra el alcance que puede tener esta plataforma cuando la prioridad pasa por la resistencia y la capacidad operativa.

Seis ruedas para enfrentar terrenos más difíciles

La variante que más llama la atención utiliza tres ejes y seis ruedas. Esta configuración no consiste simplemente en alargar la carrocería de la Ranger, sino que permite mejorar la distribución del peso y aumentar el contacto del vehículo con superficies irregulares.

La base es la Ford Ranger Super Duty, una variante reforzada de la conocida pickup mediana que se comercializa en algunos mercados fuera de Estados Unidos. A partir de esa estructura, Ford puede desarrollar diferentes tipos de vehículos de acuerdo con las necesidades de una operación.

Una de las alternativas planteadas es una pickup de doble cabina con una amplia plataforma de carga sobre sus dos ejes posteriores. También se contemplan versiones para el transporte de tropas y una ambulancia basada en una configuración de cabina extendida.

Gracias a esa versatilidad, la misma plataforma podría utilizarse para mover suministros, trasladar personal o atender situaciones de emergencia en lugares donde el acceso resulta complicado.

Una propuesta para el Ejército británico

Ford desarrolla este proyecto junto con Ricardo y General Dynamics Land Systems UK. Ricardo participa en los trabajos de ingeniería necesarios para adaptar la Ranger Super Duty, mientras que General Dynamics se encarga de integrar las soluciones finales que requiere el uso militar.

La propuesta no se limita a la Ranger 6×6. El programa también incluye una unidad táctica ligera y una variante con carrocería blindada. La idea sería utilizar una misma base para diferentes tareas, lo que podría simplificar el mantenimiento y la disponibilidad de componentes.

La Ford Ranger 6×6. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

El objetivo es competir por el programa Light Mobility Vehicle del Reino Unido, enfocado en vehículos que puedan desplazarse con rapidez y trabajar en condiciones exigentes sin recurrir necesariamente a plataformas militares de mayor tamaño.

Ford cuenta además con una ventaja importante gracias a la presencia global de la Ranger. El modelo se fabrica en cinco plantas distribuidas en cuatro continentes y se comercializa en más de 180 mercados, una red que podría facilitar el acceso a piezas y servicios en distintos lugares del mundo.

La Ranger Super Duty tiene una base de trabajo pesado

Incluso antes de recibir las modificaciones militares, la Ranger Super Duty ya cuenta con cifras destacadas para una pickup de su tamaño. Puede remolcar hasta 9,921 libras y transportar una carga máxima de 4,370 libras.

Estas capacidades ayudan a explicar por qué Ford la eligió como punto de partida para este proyecto. Bajo el cofre utiliza un motor V6 turbodiésel de 3.0 litros que desarrolla 443 lb-pie de torque.

La prioridad de esta mecánica está en ofrecer fuerza a bajas revoluciones, algo fundamental cuando se necesita mover grandes cargas, superar pendientes o avanzar por terrenos complicados.

Por ahora, Ford no ha revelado las especificaciones definitivas de la versión militar 6×6. Tampoco se conocen sus cifras finales de potencia, capacidad de carga o remolque, aunque el tercer eje podría ampliar considerablemente sus posibilidades.

Una Ranger que no tiene planes para Estados Unidos

La Ranger Super Duty no se comercializa actualmente en Estados Unidos y no existen señales de que Ford tenga previsto llevarla próximamente a ese mercado.

Sus capacidades, de hecho, la acercan en algunos aspectos a las pickups de mayor tamaño de la propia marca. La Ford F-150 puede remolcar hasta 13,500 libras, pero su capacidad máxima de carga es de 2,440 libras, una cifra considerablemente inferior a las 4,370 libras que puede transportar la Ranger Super Duty.

La futura Ranger 6×6 tampoco está pensada como un vehículo recreativo ni como un modelo destinado a una producción masiva. Se trata de una herramienta creada para misiones específicas, con una combinación de ingeniería especializada, capacidades todoterreno y una configuración que lleva a la popular pickup de Ford a un terreno completamente diferente.

Seguir leyendo:

Jeep amplía el llamado por fallas en la suspensión de la Grand Cherokee

Tesla pone en marcha su Cybercab y apuesta por taxis sin conductor

Jeep y Ram vuelven a retrasar dos de sus modelos más esperados