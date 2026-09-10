10,000 Toyota C-HR están llamados a revisión por una falla de software

Una falla que puede hacer que un vehículo eléctrico deje de entregar potencia mientras está en movimiento llevó a Toyota a activar una campaña de revisión en Norteamérica.

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El problema afecta a cerca de 10,000 unidades del C-HR eléctrico 2026 comercializadas en Estados Unidos y Canadá.

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El inconveniente no está relacionado con una pieza dañada de la batería. El origen se encuentra en el software encargado de administrar la energía durante el frenado regenerativo, un sistema fundamental para recuperar electricidad y devolverla al paquete de baterías.

El problema aparece con la batería muy cargada

Toyota identificó una situación particular en la que la batería de alto voltaje se encuentra cerca de su capacidad máxima. En esas condiciones, un error de programación podría permitir que el sistema de regeneración envíe más energía de la que debería recibir la batería.

La consecuencia potencial es una condición de sobrecarga. Como mecanismo de protección, el sistema de propulsión eléctrica podría apagarse y generar una pérdida de potencia de tracción.

Eso significa que el C-HR podría dejar de responder al acelerador mientras circula. El conductor mantendría el control de la dirección y los frenos, pero tendría que buscar la manera de detener el vehículo de forma segura.

El riesgo aumenta especialmente si la pérdida de propulsión ocurre a velocidades elevadas o en una carretera con tráfico, donde una reducción repentina del impulso puede complicar la maniobra y aumentar las posibilidades de un accidente.

Probamos el Toyota C-HR 2026. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

La reparación será una actualización

Los propietarios de los vehículos afectados no tendrán que reemplazar la batería ni someter el sistema eléctrico a una reparación mecánica. Toyota solucionará el inconveniente mediante una actualización del software.

El trabajo consiste en instalar una nueva calibración en la unidad de control electrónico del vehículo eléctrico, conocida como BEV ECU. El objetivo es modificar la manera en que el sistema administra la electricidad recuperada mediante el frenado regenerativo cuando el nivel de carga de la batería es elevado.

Con este ajuste se busca impedir que la energía recuperada supere los límites operativos establecidos para el paquete de baterías.

Toyota tiene previsto comenzar a notificar a los propietarios de los vehículos involucrados a principios de noviembre. La intervención será realizada sin costo para los dueños de las unidades que formen parte de la campaña.

Un SUV eléctrico que llegó con nuevas funciones

La revisión alcanza a los Toyota C-HR 2026 vendidos en Norteamérica. Las cerca de 10,000 unidades involucradas muestran también el despliegue que ha tenido este SUV eléctrico compacto desde su llegada al mercado de cero emisiones.

Más del Toyota C-HR 2026. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

El caso vuelve a mostrar hasta qué punto el software se ha convertido en una parte esencial de los vehículos eléctricos.

Una falla en la programación puede tener consecuencias similares a las de un problema físico, especialmente cuando interviene en sistemas encargados de administrar la energía y la entrega de potencia.

¿Qué hace el frenado regenerativo?

En un vehículo eléctrico, desacelerar también puede servir para recuperar energía. El frenado regenerativo aprovecha el funcionamiento del motor eléctrico para convertir parte de la energía cinética en electricidad y enviarla nuevamente a la batería.

Además de contribuir a la autonomía, este sistema permite reducir el uso de los frenos convencionales. El punto delicado aparece cuando la batería está muy cargada, porque su capacidad para recibir electricidad disminuye.

Por esa razón, los vehículos cuentan con controles electrónicos que ajustan la regeneración según las condiciones de funcionamiento. En el C-HR, precisamente esa administración de la energía es la que Toyota busca corregir con la actualización.

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