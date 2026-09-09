Hyundai desafía a Toyota con el Kona 2027 desde $25,500 dólares

Comprar un SUV nuevo por menos de $30,000 dólares se ha convertido en una búsqueda cada vez más complicada en Estados Unidos. Hyundai, sin embargo, decidió mantener prácticamente intacta su estrategia para el Kona 2027 y conservar un precio de entrada que lo pone frente a frente con algunos de los modelos más buscados de su categoría.

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El Hyundai Kona 2027 llega sin una transformación radical, pero esa parece ser precisamente parte de su apuesta. La marca mantiene una gama variada, dos opciones de motor y la posibilidad de elegir tracción integral, con precios que se mantienen muy cerca de los del modelo anterior.

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La versión de acceso, denominada Kona SE FWD, comienza en $25,500 dólares. Le sigue la SEL Sport FWD, cuyo precio inicial es de $26,825 dólares. Ambas conservan el mismo valor base que tenían en la gama 2026.

Una gama que mantiene sus precios

El principal ajuste para el modelo 2027 está relacionado con el cargo de destino, que aumentó $50 dólares y ahora alcanza los $1,650 dólares. A pesar de ello, buena parte de la oferta del Kona continúa por debajo de los $30,000 dólares antes de sumar impuestos, registro y otros extras.

La versión SEL Premium tiene un precio inicial de $28,425 dólares. La Limited, ubicada en la parte más alta de la gama, asciende a $32,535 dólares.

Quienes quieran incorporar tracción integral AWD deberán pagar $1,500 dólares adicionales, independientemente de la versión elegida. Esta opción puede resultar especialmente atractiva para conductores que enfrentan con frecuencia lluvia, nieve o caminos con menor adherencia.

Dos motores con propuestas diferentes

Hyundai mantiene dos alternativas mecánicas para el Kona 2027. Las versiones SE y SEL Sport utilizan un motor de cuatro cilindros de 2.0 litros que produce 147 caballos de fuerza y 132 lb-pie de torque.

Este propulsor está asociado a una transmisión automática tipo CVT y está pensado principalmente para quienes buscan eficiencia y comodidad en los desplazamientos cotidianos.

Las versiones SEL Premium y Limited, por otro lado, ofrecen una propuesta con mayor respuesta. Ambas equipan un motor turboalimentado de 1.6 litros capaz de entregar 190 hp y 195 lb-pie de torque.

En este caso, Hyundai utiliza una transmisión automática convencional de ocho velocidades. La diferencia permite que el comprador pueda elegir entre una configuración enfocada en la economía o una alternativa con una respuesta más ágil para carretera y aceleraciones.

Los cambios que llegan para 2027

El Kona 2027 no estrena una nueva generación ni presenta un rediseño profundo. Aun así, Hyundai realizó algunos ajustes puntuales en su equipamiento.

La versión SE deja de contar con el sistema Idle Stop and Go, encargado de apagar temporalmente el motor durante ciertas detenciones. Además, la iluminación ambiental interior desaparece de la versión SEL Premium y queda reservada para el acabado Limited.

El Hyundai Kona 2027. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

La lista de opciones adicionales también será limitada. Además de seleccionar entre tracción delantera o integral, los compradores podrán elegir algunos colores premium por $500 dólares adicionales.

Entre las tonalidades disponibles se encuentran Cyber Gray Metallic, Ultimate Red Metallic, Soultronic Orange Pearl y Neoteric Yellow.

El Kona apunta directamente al Toyota Corolla Cross

El precio sigue siendo una de las principales armas del Hyundai Kona en el segmento de los SUV subcompactos. Frente a rivales como el Toyota Corolla Cross y el Mazda CX-30, la propuesta coreana busca atraer a quienes quieren un vehículo moderno sin disparar demasiado su presupuesto.

La posibilidad de elegir un motor turbo de 190 hp también le permite ofrecer una opción para quienes buscan algo más que un SUV destinado exclusivamente a los recorridos urbanos.

Hyundai todavía tendría previsto renovar completamente al Kona hacia 2028, por lo que el modelo 2027 representa una actualización de continuidad. Sin embargo, mantener su precio inicial en $25,500 dólares podría ser suficiente para que siga siendo una alternativa competitiva.

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