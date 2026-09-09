Nuevo Mitsubishi Pajero costaría menos que una Toyota Land Cruiser

Mitsubishi quiere volver a poner uno de sus nombres más emblemáticos en el radar de los amantes de los vehículos todoterreno. El Pajero 2027 ya comienza a generar expectativa en Australia, donde sus precios permitirían ubicarlo como una opción más asequible frente a la Toyota Land Cruiser.

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La marca japonesa buscaría recuperar protagonismo en un segmento donde las capacidades fuera del asfalto siguen teniendo un peso importante.

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Para ello, el nuevo modelo apostará por una configuración tradicional, con una estructura robusta, motor diésel y tecnología pensada para quienes realmente necesitan salir de los caminos convencionales.

¿Cuánto costará el Mitsubishi Pajero 2027?

La versión de cinco plazas del nuevo Mitsubishi Pajero tendrá un precio inicial de 68,490 dólares australianos en Australia. Al realizar la conversión, su valor se situaría por debajo de los $50,000 dólares.

Por su parte, la variante GLS con siete puestos tendrá un precio de $69,990 dólares australianos. De esta manera, Mitsubishi tendría una oferta dirigida tanto a quienes buscan mayor espacio para pasajeros como a quienes necesitan un vehículo con buenas condiciones para transportar carga.

El atractivo de estos valores está precisamente en la comparación con uno de sus rivales más importantes. En el mercado australiano, el Pajero tendría un precio de entrada inferior al de la Toyota Land Cruiser 250, conocida como Prado en algunos países.

Una alternativa más económica frente a la Land Cruiser

La Toyota Land Cruiser 250 parte en Australia de una cifra cercana a los $52,700 dólares al cambio. Esa diferencia permitiría al nuevo Pajero presentarse como una alternativa interesante para quienes buscan un SUV con verdaderas capacidades 4×4 sin alcanzar los precios de su competidor.

La distancia es todavía mayor si se toma como referencia la Toyota Land Cruiser híbrida disponible en Estados Unidos, cuyo precio inicial supera los $58,000 dólares. De todos modos, las comparaciones entre diferentes mercados deben analizarse con cuidado debido a los impuestos, versiones y niveles de equipamiento disponibles en cada país.

Más allá del precio, Mitsubishi también pretende aprovechar el reconocimiento que el nombre Pajero ha construido durante décadas. Su historia en el mundo de las competencias todoterreno y su relación con el Rally Dakar siguen siendo parte importante de la identidad del modelo.

Motor diésel y verdaderas capacidades 4×4

La gama australiana utilizará un motor turbodiésel de 2.4 litros y cuatro cilindros, acompañado por una transmisión automática de ocho velocidades. El conjunto entregará 201 caballos de fuerza y 354 lb-pie de torque.

Estas cifras apuntan especialmente a ofrecer fuerza a bajas revoluciones, una característica importante para el remolque y la conducción sobre terrenos complicados. Por ahora, Mitsubishi no ha confirmado una variante híbrida para el Pajero, algo que podría representar un desafío en mercados donde la electrificación tiene cada vez más protagonismo.

El poderoso Mitsubishi Pajero 2027. Crédito: Mitsubishi. Crédito: Cortesía

El modelo mantendrá una configuración muy apreciada por los seguidores del off-road. Contará con chasis de largueros, caja de transferencia con reductora y diferentes sistemas de asistencia para mejorar la tracción. También incorporará Active Yaw Control, encargado de gestionar la entrega de torque entre las ruedas para favorecer su comportamiento.

Además, toda la gama tendrá bloqueo de diferencial trasero de serie. Este elemento resulta especialmente útil cuando el vehículo enfrenta barro, arena, piedras u otras superficies donde una o varias ruedas pueden perder adherencia.

El Pajero podrá remolcar hasta 7,700 libras

Otro de los puntos fuertes del nuevo Mitsubishi Pajero será su capacidad de remolque. El SUV podrá arrastrar más de 7,700 libras, equivalentes a cerca de 3,500 kilogramos.

Esta capacidad ampliaría sus posibilidades para quienes utilizan caravanas, embarcaciones, remolques o equipos recreativos. A esto se suma la disponibilidad de versiones con cinco y siete plazas, lo que permitiría llegar a distintos tipos de compradores.

La variante de cinco puestos podría ser una buena alternativa para quienes necesitan mayor espacio de carga, mientras que la configuración de tres filas buscaría captar a familias que quieren un vehículo amplio sin renunciar a sus capacidades fuera de carretera.

¿El Mitsubishi Pajero llegará a Estados Unidos?

Aunque Mitsubishi tiene previsto comercializar el nuevo Pajero en diferentes mercados, su llegada a Estados Unidos todavía no parece cercana. Una de las principales dificultades sería su actual oferta mecánica, centrada únicamente en un motor diésel sin electrificación.

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