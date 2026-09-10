Honda eleva la capacidad off-road del Passport TrailSport 2027

Salir del asfalto será más fácil con el Honda Passport TrailSport 2027. La nueva generación del SUV recibió una importante intervención en su parte mecánica, especialmente en la suspensión, con cambios pensados para enfrentar obstáculos con mayor soltura sin sacrificar el comportamiento necesario para conducirlo todos los días.

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Honda elevó la distancia libre al suelo hasta 9.8 pulgadas, aproximadamente 1.3 pulgadas más que antes.

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La ganancia no solo ayuda a pasar sobre piedras, zanjas y desniveles, sino que también mejora los ángulos de ataque, salida y ventral del vehículo.

Una suspensión prácticamente renovada

Para conseguirlo, los ingenieros modificaron cerca del 70% de los principales componentes de la suspensión. Resortes, amortiguadores, brazos de control, barras estabilizadoras y manguetas forman parte de la lista de elementos revisados.

También recibieron cambios los semiejes delanteros y el subchasis delantero, necesarios para adaptarse a la nueva altura y al mayor recorrido de las ruedas. En total, Honda asegura que 28 componentes relacionados con el chasis y la suspensión fueron rediseñados, modificados o reemplazados.

La intervención tiene una razón importante. Elevar un SUV sin corregir su geometría puede terminar afectando su comportamiento sobre el pavimento. Por eso, Honda trabajó en el conjunto para que el Passport TrailSport conserve una conducción equilibrada cuando vuelve a la carretera.

TrailWatch llega a todas las versiones TrailSport

La tecnología también ganó protagonismo en esta actualización. El sistema de cámaras TrailWatch, que anteriormente estaba reservado para el Passport TrailSport Elite, ahora forma parte del equipamiento de serie de todas las versiones TrailSport.

El sistema ofrece cuatro perspectivas mediante sus cámaras, con vistas frontal, trasera, lateral y de 360 grados. Además, muestra gráficos que ayudan a identificar la posición de los neumáticos.

La utilidad resulta especialmente clara cuando el vehículo enfrenta zonas complicadas. El conductor puede observar con mayor precisión dónde están las ruedas y elegir mejor la trayectoria para evitar obstáculos o reducir las posibilidades de golpear la parte inferior del SUV.

Honda Passport 2026. Crédito: Honda. Crédito: Cortesía

Más cambios para distinguirlo

Honda también reforzó la apariencia del Passport TrailSport 2027. El SUV incorpora guardabarros delanteros y traseros más pronunciados y una fascia inferior delantera renovada.

A esto se suman nuevas luces LED ámbar instaladas en el capó, que acompañan las luces diurnas del mismo tono. Para quienes buscan una imagen más marcada, el paquete Blackout continúa disponible y ahora suma parachoques delanteros y traseros negros, llantas de aleación negras de 18 pulgadas y emblemas Honda oscurecidos.

También aparece el color Smoke Blue Pearl, que reemplaza al Obsidian Blue Pearl y ya había sido utilizado en el Honda Pilot 2026.

Pensado también para el uso diario

El enfoque todoterreno no significa que Honda haya dejado de lado la comodidad. Todos los Passport TrailSport 2027 incorporan volante calefactable de serie, una característica que antes estaba disponible únicamente en el TrailSport Elite.

La marca también desarrolló la aplicación Honda Trail Experience (HTX) para sus SUV TrailSport. Puede utilizarse con los Passport TrailSport, Pilot TrailSport y CR-V TrailSport de los modelos 2026 y 2027.

La aplicación permite consultar datos en tiempo real como altitud, inclinación, balanceo, presión de frenado, posición del acelerador, velocidad, temperatura del motor, temperatura exterior y ángulo de los neumáticos. También registra la ubicación mediante latitud y longitud.

El V6 mantiene sus cifras

Bajo el capó no hay cambios importantes. El Passport TrailSport 2027 conserva el motor V6 de 3.5 litros aspirado, con 285 caballos de fuerza y 262 libras-pie de torque.

La mecánica trabaja junto a una transmisión automática de 10 velocidades y mantiene una capacidad de remolque de hasta 5,000 libras.

Las versiones Passport TrailSport y Passport TrailSport Elite 2027 comenzarán a llegar a los concesionarios estadounidenses a finales de septiembre. Su precio estará alrededor de los $50,000 dólares con este nivel de equipamiento.

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