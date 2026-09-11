Autoridades descubren una finca que era usada como hospital clandestino del CJNG

Una finca ubicada en el municipio de Tecalitlán, Jalisco, era utilizada presuntamente por una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como centro de resguardo y recuperación de personas reclutadas para actividades criminales que resultaban heridas, de acuerdo con investigaciones de la Fiscalía del Estado.

El operativo permitió rescatar a ocho hombres de entre 16 y 43 años y detener a cinco hombres y una mujer, de entre 21 y 48 años, quienes quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

La investigación comenzó a partir de la desaparición de un joven de 20 años, quien el pasado 21 de julio salió del municipio de Tlaquepaque tras recibir una supuesta oferta de trabajo en un rancho. El joven abordó un vehículo de plataforma digital y posteriormente su familia perdió contacto con él.

Los trabajos de inteligencia, seguimiento y geolocalización permitieron ubicarlo en Tecalitlán a principios de septiembre.

Ante el riesgo para su integridad, elementos de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, ingresaron a la finca, donde encontraron al joven junto con otros siete hombres.

? En rueda de prensa se informó que la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, realizó un operativo en Tecalitlán que permitió rescatar a ocho hombres y detener a seis personas. (1-3) pic.twitter.com/Vbe47OAf8T — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) September 10, 2026

De acuerdo con las autoridades, la finca habría sido utilizada para mantener cautivas a personas reclutadas por el grupo criminal que resultaban heridas durante las actividades que realizaban y necesitaban recuperarse.

Al menos dos de los hombres rescatados tenían dificultades para caminar y utilizaban aparatos ortopédicos. En el inmueble fueron localizados tres pares de muletas, botas ortopédicas, medicamentos y otros indicios que apuntan a que se proporcionaba atención especializada a personas lesionadas.

El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, señaló que una de las líneas de investigación busca determinar quién proporcionaba esos servicios médicos y si profesionales de la salud tenían alguna participación en el funcionamiento del hospital clandestino.

Además del material médico, las autoridades incautaron 100 cartuchos calibre 5.56 x 45, botas tácticas, marihuana y objetos relacionados con la Santa Muerte.

Las personas rescatadas son originarias de distintas entidades, entre ellas Jalisco, Ciudad de México, Guerrero, Michoacán y Sinaloa. Según las investigaciones, habrían sido reclutadas contra su voluntad para incorporarse a actividades del grupo criminal.

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