El CJNG habría ordenado el ataque con un coche bomba en una comandancia de Zacatecas

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas investiga al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como la principal línea relacionada con el ataque con un coche cargado con explosivos ocurrido frente a la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, hecho que dejó al menos 10 personas lesionadas.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el vehículo utilizado en el atentado contaba con reporte de robo en Jalisco. Este elemento permitió a las autoridades establecer una posible conexión con grupos criminales que operan en esa entidad y que mantienen presencia en la región centro-norte del país.

La Fiscalía zacatecana también investiga si el ataque fue una represalia por la reciente detención de un presunto integrante del CJNG. Esta es una de las líneas que buscan explicar el atentado, aunque todavía deberá ser corroborada conforme avance la investigación.

Un coche bomba explotó frente a la comandancia de #Seguridad Pública de Ojocaliente, en #Zacatecas. La onda expansiva reventó ventanas, puertas y vehículos en 4 cuadras a la redonda. 11 personas resultaron heridas. Las investigaciones de la Fiscalía apuntan al #CJNG: pic.twitter.com/t5GQI80fqE — Nacho Lozano (@nacholozano) September 1, 2026

El ataque

La explosión se registró la noche del domingo 30 de agosto frente a la comandancia municipal de Ojocaliente. El automóvil habría sido estacionado cerca de las instalaciones policiales y posteriormente se produjo la detonación de los artefactos explosivos colocados en su interior.

La ubicación de la comandancia, en una zona habitacional, provocó que la onda expansiva alcanzara inmuebles y vehículos cercanos. Los primeros reportes señalaron 10 personas lesionadas, entre elementos policiales y civiles.

El atentado de Ojocaliente también vuelve a poner bajo atención el uso de explosivos y vehículos acondicionados como armas por parte de organizaciones criminales.

El reporte de robo del vehículo permitirá establecer la ruta que siguió la unidad y determinar quién lo robó, quién lo trasladó hasta Zacatecas y quién estuvo detrás de su acondicionamiento y colocación frente a la comandancia.

Sigue leyendo:

– Autoridades identifican al CJNG como el autor del coche bomba que explotó en Michoacán.

– México investiga explosión de auto que dejó cinco fallecidos en Michoacán.