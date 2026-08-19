Cómo el CJNG se ha ido incrustando en Costa Rica hasta convertirlo en una de sus principales rutas

La presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Costa Rica ha quedado expuesta en distintos episodios que van desde la aparición de grafitis con referencias a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, hasta decomisos de grandes cargamentos de cocaína vinculados con rutas internacionales del narcotráfico.

Según Diario Extra, las autoridades costarricenses mantienen bajo vigilancia las conexiones del CJNG con organizaciones locales.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ha señalado que Costa Rica funciona como un punto estratégico para el almacenamiento y distribución de drogas, mientras grupos criminales nacionales pueden prestar servicios logísticos a organizaciones internacionales.

Una de las señales más visibles apareció en marzo de 2025, cuando se detectó en la autopista General Cañas, en San José, un grafiti con la frase “El Señor Mencho y sus gallos”. La pinta fue difundida por Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, y generó preocupación por su referencia directa al líder del CJNG.

Meses después, en diciembre de 2025, aparecieron nuevas pintas con las siglas “CJNG” y referencias a “Cartel El Mencho”.

De acuerdo con declaraciones recogidas por CR Hoy, una de las hipótesis era que una banda local utilizara la simbología del cártel para intimidar a grupos rivales y aparentar vínculos con una organización internacional.

El OIJ ha advertido que los cárteles mexicanos han tenido presencia en el entorno regional, pero que esto no equivale necesariamente a una permanencia estructural en Costa Rica.

Sin embargo, la dimensión más concreta de estas conexiones es el decomiso, realizado el pasado 16 de agosto, de cerca de una tonelada de cocaína en La Guácima de Alajuela, un cargamento que se le atribuye al CJNG.

Costa Rica: Police seized 991 kg of cocaine from a trafficking network suspected of links to the CJNG following several weeks of surveillance triggered by DEA intelligence.



Officers first intercepted a vehicle near La Guácima, Alajuela, on August 15, finding 66 kg of cocaine? pic.twitter.com/YDTF3zlDem — Crime Intel (@WorldCrimeIntel) August 17, 2026

Uno de los antecedentes relevantes ocurrió en octubre de 2025, cuando autoridades de Países Bajos decomisaron en Róterdam 583 kilos de cocaína y tres kilos de metanfetaminas ocultos en maquinaria industrial dentro de un contenedor procedente de Costa Rica.

La investigación vinculó el cargamento con una red relacionada con el CJNG y señaló al puerto de Moín como punto de salida.

Posteriormente, el 14 de junio de 2026, una operación conjunta entre Colombia y Costa Rica interceptó un semisumergible frente a Cabo Matapalo con 2.6 toneladas de cocaína que, según medios locales, estaban vinculadas al CJNG.

De esta manera, los decomisos y las investigaciones internacionales evidencian el papel estratégico de Costa Rica dentro de las rutas utilizadas por redes dedicadas al tráfico de drogas, debido a su posición geográfica, los puertos y las redes logísticas.

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