Narcotraficante buscado por EE.UU. por enviar droga en lanchas fue capturado en Costa Rica

Las autoridades de Costa Rica arrestaron a Andrey Rojas Porras, también conocido como “Pirulo”, quien es solicitado en extradición por Estados Unidos por su presunta participación en una organización internacional dedicada al tráfico de cocaína.

La captura se realizó en Puerto Viejo de Limón mediante un operativo coordinado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público.

De acuerdo con las autoridades costarricenses, el hombre de 40 años era requerido por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Texas por los delitos de conspiración para fabricar y distribuir cocaína.

Según la investigación estadounidense, Rojas Porras habría integrado una estructura criminal dedicada al traslado de grandes cargamentos de droga desde Sudamérica hacia territorio estadounidense.

La red presuntamente utilizaba diversas rutas y medios de transporte, incluidos lanchas rápidas, embarcaciones semisumergibles, barcos pesqueros, aeronaves y vehículos terrestres para mover la cocaína desde Ecuador y Colombia a través de Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala y México hasta llegar a Estados Unidos.

Imágenes difundidas por las autoridades muestran que “Pirulo” fue trasladado en helicóptero tras su detención, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. La orden de captura en su contra había sido emitida desde noviembre de 2025.

Con esta detención, Rojas Porras se convierte en el extraditable número 22 arrestado en Costa Rica bajo el mecanismo que permite la extradición de ciudadanos costarricenses requeridos por delitos de narcotráfico internacional.

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