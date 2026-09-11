Prometen $100 millones de dólares para reducir la tasa de mortalidad materna en EE.UU.

La campaña “Madres sanas, bebés sanos” (Healthy Moms, Healthy Babies America) anunció una donación de $100 millones de dólares durante cinco años. El objetivo es reducir a la mitad la mortalidad materna en Estados Unidos para 2031, mediante alianzas con gobiernos estatales, hospitales, organizaciones médicas y financiadores privados.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) registraron 688 muertes durante el embarazo o poco después del parto en 2024. La tasa nacional aumentó a 19 fallecimientos por cada 100,000 nacidos vivos, frente a 18.6 en 2023. Estados Unidos mantiene una de las tasas más altas entre los países desarrollados.

La campaña considera prioritario mejorar la recopilación de datos y acelerar la notificación hospitalaria de las muertes maternas. Heartland Forward, la organización de Olivia y Tom Walton, colabora con el Departamento de Salud y Servicios Humanos en un proyecto que reúne información de 220 hospitales sobre salud materna e infantil.

“Para millones de madres en Estados Unidos, la salud materna es precaria y va en aumento”, declaró Olivia Walton a Associated Press (AP) en una entrevista, de allí que la situación sea considerada un problema de orden público.

Más recursos para zonas rurales y posparto

Los fondos se destinarán a ampliar el acceso a la atención materna en áreas rurales, capacitar a parteras y fortalecer la atención después del parto. También se apoyará a los estados en la aplicación de estrategias que ya han dado resultados, como las utilizadas en California y Nueva Jersey.

Olivia Walton afirmó que los estados están en la mejor posición para impulsar cambios, debido a que Medicaid financia cerca del 40% de los nacimientos. La campaña busca que los gobiernos estatales igualen sus inversiones y que empresas y otras organizaciones aporten recursos adicionales.

La iniciativa también respalda proyectos bipartidistas como el Rural Obstetrics Readiness Act y el NIH IMPROVE Act, destinados a ampliar el acceso a servicios maternos. Legisladores republicanos y demócratas han advertido que la crisis afecta tanto a las familias como a la economía, con un costo estimado de $165.000 millones de dólares anuales.

“Es inaceptable que en 2026, en Estados Unidos, las tasas de mortalidad materna estén empeorando”, señaló la senadora republicana Katie Britt, de Alabama, en declaraciones recogidas por AP. “Es imperativo que trabajemos juntos, tanto en el sector público como en el privado, para revertir esta alarmante tendencia”, exhortó.

Causas médicas y sociales detrás del aumento

El aumento de la mortalidad materna en Estados Unidos responde a una combinación de factores médicos (enfermedades cardiovasculares, hemorragias, trastornos de salud mental y uso de sustancias) y determinantes sociales (racismo estructural, desigualdad en el acceso a la atención, pobreza y fragmentación del sistema de salud).

Causas médicas principales

Enfermedades cardiovasculares : cardiopatías coronarias, miocardiopatías y trastornos hipertensivos del embarazo (preeclampsia/eclampsia) son causas líderes de muerte relacionada con el embarazo.

: cardiopatías coronarias, miocardiopatías y trastornos hipertensivos del embarazo (preeclampsia/eclampsia) son causas líderes de muerte relacionada con el embarazo. Hemorragia obstétrica : sigue siendo una causa importante y en gran medida prevenible de mortalidad materna.

: sigue siendo una causa importante y en gran medida prevenible de mortalidad materna. Salud mental y uso de sustancias : trastornos mentales, suicidio y muertes por sobredosis (especialmente en el contexto de la epidemia de opioides) representan una proporción creciente de muertes, sobre todo en el periodo tardío posparto.

: trastornos mentales, suicidio y muertes por sobredosis (especialmente en el contexto de la epidemia de opioides) representan una proporción creciente de muertes, sobre todo en el periodo tardío posparto. Infecciones y tromboembolismo : sepsis y embolias trombóticas figuran entre las causas subyacentes relevantes.

: sepsis y embolias trombóticas figuran entre las causas subyacentes relevantes. Comorbilidades crónicas : obesidad, diabetes e hipertensión preexistente aumentan el riesgo de complicaciones graves y muerte.

: obesidad, diabetes e hipertensión preexistente aumentan el riesgo de complicaciones graves y muerte. Factores obstétricos: mayor edad materna al concebir, más partos por cesárea y embarazos múltiples elevan el riesgo de eventos adversos.

Causas sociales y del sistema de salud

Desigualdades raciales y étnicas : las tasas de mortalidad materna son significativamente más altas en mujeres negras no hispanas y en algunas poblaciones indígenas, asociadas a racismo estructural, sesgo implícito y menor calidad de atención en hospitales que atienden a más pacientes negras.

: las tasas de mortalidad materna son significativamente más altas en mujeres negras no hispanas y en algunas poblaciones indígenas, asociadas a racismo estructural, sesgo implícito y menor calidad de atención en hospitales que atienden a más pacientes negras. Acceso fragmentado a la atención : inicio tardío de cuidados prenatales, pocos controles (≤4 visitas) y falta de continuidad entre proveedores contribuyen a que señales de alarma no se detecten a tiempo.

: inicio tardío de cuidados prenatales, pocos controles (≤4 visitas) y falta de continuidad entre proveedores contribuyen a que señales de alarma no se detecten a tiempo. Determinantes sociales de la salud : pobreza, vivienda inestable, inseguridad alimentaria y barrios con pocos empleos bien remunerados se vinculan a peores resultados maternos.

: pobreza, vivienda inestable, inseguridad alimentaria y barrios con pocos empleos bien remunerados se vinculan a peores resultados maternos. Factores relacionados con el paciente y el proveedor : desconocimiento de signos de alerta por parte de pacientes/familias, diagnósticos erróneos o tratamientos ineficaces, y falta de coordinación entre profesionales explican una parte importante de muertes prevenibles.

: desconocimiento de signos de alerta por parte de pacientes/familias, diagnósticos erróneos o tratamientos ineficaces, y falta de coordinación entre profesionales explican una parte importante de muertes prevenibles. Contexto de políticas y servicios: restricciones al aborto y reducción de servicios de salud reproductiva se han planteado como factores que pueden empeorar resultados en algunos contextos, aunque su peso relativo varía según el estado y la población.

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