Santiago Giménez se fue sin rencores del AC Milan

Santiago Giménez decidió ponerle buena cara al mal tiempo y cerrar de forma sumamente elegante su ciclo en el balompié de Italia. Tras confirmarse su salida del AC Milan, el delantero de la selección mexicana acudió a sus plataformas digitales para redactar un emotivo mensaje de agradecimiento dirigido a toda la fanaticada milanista.

El llamado “Bebote” calificó como un auténtico sueño cumplido el haber tenido la oportunidad de portar la mística camiseta rossonera, una publicación que generó interacciones inmediatas entre los aficionados que reconocieron su entrega a pesar de los momentos complicados que vivió en el norte de Italia.



El artillero azteca acompañó sus palabras de despedida con una serie de fotografías que ilustran su paso por la capital de la moda, destacando de manera muy especial una postal de su infancia donde se le aprecia vistiendo los colores del club italiano cuando apenas era un niño.

Giménez sentenció en sus líneas el enorme orgullo que significó defender el escudo de la institución en San Siro, asegurando que llevará la experiencia grabada en el corazón y cerrando su texto con un agradecimiento en el idioma local, un detalle que cayó de excelente manera entre los seguidores más exigentes de la grada.



La travesía de Santiago Giménez con el conjunto lombardo representó uno de los desafíos más imponentes y significativos en lo que va de su trayectoria profesional. El canterano de Cruz Azul aterrizó en el vestidor milanista a inicios del año dos mil veinticinco con la etiqueta de fichaje estelar, incorporándose a uno de los organismos con mayor tradición e historia dentro del panorama del Viejo Continente.

Sin embargo, a lo largo de dos temporadas, el atacante tricolor fue perdiendo protagonismo de forma paulatina en el once titular, una pérdida de terreno en la rotación que se debió principalmente a una seguidilla de lesiones que mermaron de tajo su regularidad en las canchas.



Con las cartas puestas sobre la mesa y las vías del tren apuntando hacia nuevos horizontes, el ariete nacional se enfoca por completo en lo que será su siguiente aventura profesional en la Primeira Liga de Portugal con la elástica de los Dragones del Porto.

?? ¡DESDE MONTERREY HASTA PORTUGAL PARA SANTI!



La Dragon Force Monterrey le mandó un mensaje muy especial a Santiago Giménez tras comenzar su nueva aventura con el Porto. ??????

Los pequeños Dragones mexicanos mostraron todo su cariño por el Bebote y le hicieron saber que,? pic.twitter.com/aLemw0jkfX — Claro Sports (@ClaroSports) September 1, 2026

Mientras la fanaticada de San Siro asimila la partida del atacante mexicano cobijándolo con muestras de afecto y deseándole el mayor de los éxitos en su porvenir, Giménez deja las puertas abiertas en los pasillos de los despachos italianos, despidiéndose como un profesional absoluto para intentar recuperar su mejor versión goleadora en el balompié lusitano.

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