Santiago Giménez ya es del FC Porto, el equipo portugués hizo oficial su incorporación

El FC Porto presentó este lunes a Santiago Giménez como su nuevo delantero, luego de concretar la llegada del mexicano a préstamo procedente del AC de Milán.

El acuerdo establece que Santiago Giménez jugará cedido con el conjunto portugués hasta el final de la temporada. Una vez terminado el préstamo, el FC Porto tendrá una opción para adquirir de manera definitiva los derechos del atacante por $20.8 millones de dólares.

Sin embargo, la operación podría convertirse en una compra obligatoria si se cumplen “ciertos objetivos deportivos”, de acuerdo con el comunicado del club portugués. El FC Porto no especificó cuáles son las condiciones que activarían esta cláusula.

Santiago Giménez explica por qué eligió al FC Porto

Durante su presentación, Santiago Giménez habló sobre la decisión de continuar su carrera en Portugal y destacó la importancia que tiene este movimiento para su futuro como futbolista.

En declaraciones a los medios del FC Porto, el delantero mexicano aseguró que su llegada al club será “una etapa que aportará mucho” a su trayectoria.

“Fue una decisión muy importante, porque quiero seguir escribiendo mi propia historia y sentirme importante”, señaló.

Giménez también explicó qué espera aportar al equipo portugués y destacó la combinación de sus raíces mexicanas y argentinas.

“Siento que puedo aportar al FC Porto una mezcla del espíritu de lucha mexicano y argentino. Es algo con lo que me identifico, juego con esa pasión y quiero contagiar a mis compañeros con esta pasión que tengo”, agregó.

¿Cuántos goles marcó Santiago Giménez con el AC de Milán?

A sus 25 años, Santiago Giménez llega al campeón de Portugal con el objetivo de encontrar mayor continuidad y recuperar protagonismo en el ataque.

El mexicano marcó solamente siete goles durante la temporada y media que permaneció con el AC de Milán, una producción ofensiva inferior a la que consiguió durante su paso por el Feyenoord.

Con el equipo neerlandés, Giménez registró 65 goles en 105 partidos, además de contribuir a la conquista de una Liga de Países Bajos, una Copa y una Supercopa.

Ahora, el delantero buscará reencontrarse con su mejor versión en el FC Porto, donde tendrá una nueva oportunidad para recuperar confianza, sumar minutos y convertirse en una pieza importante del ataque.

Santiago Giménez, de Buenos Aires a la selección de México

Aunque Santiago Giménez representa a la selección de México, nació en Buenos Aires, Argentina, mientras su padre, el excentrocampista argentino naturalizado mexicano Christian ‘Chaco’ Giménez, jugaba para Boca Juniors.

La carrera de su padre estuvo especialmente relacionada con Cruz Azul, club en el que Santiago comenzó su formación como futbolista.

El atacante pasó por las categorías inferiores de La Máquina Celeste hasta llegar al primer equipo, con el que conquistó varios títulos, entre ellos la Liga MX.

Su desarrollo en México terminó llevándolo al futbol europeo, primero con el Feyenoord, donde consiguió consolidarse como uno de los delanteros mexicanos con mayor producción goleadora en Europa.

Santiago Giménez se suma a la lista de mexicanos del FC Porto

Con su llegada al FC Porto, Santiago Giménez se convierte en el más reciente futbolista mexicano en vestir los colores del conjunto portugués.

Antes que él, jugadores como Héctor Herrera, Jesús ‘Tecatito’ Corona, Miguel Layún y Diego Reyes defendieron al club y dejaron su huella durante sus respectivos pasos por Portugal.

La relación entre el FC Porto y México también se extiende al desarrollo de jóvenes futbolistas. El club portugués cuenta con dos escuelas de formación en territorio mexicano, una en Monterrey y otra recientemente inaugurada en la Ciudad de México.

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