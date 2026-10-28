Muere Dolores Huerta, la histórica líder latina que convirtió la lucha laboral en resistencia

Dolores Huerta, figura histórica del movimiento por los derechos civiles de los latinos en Estados Unidos, murió este miércoles a los 96 años, y deja un legado de lucha sindical, defensa de los trabajadores agrícolas y búsqueda de igualdad.

“Estamos profundamente entristecidos por anunciar que nuestra querida madre, Dolores Huerta, falleció hoy a los 96 años. Como podrán imaginar, este es un momento muy difícil para nuestra familia, por lo que pedimos privacidad mientras atravesamos este duelo por una pérdida tan profunda. Sabemos que muchas personas en todo el mundo comparten nuestro dolor. En los próximos días, daremos a conocer los planes para honrar y celebrar su extraordinaria vida y el legado que deja”, escribió la familia de Dolores Huerta en Facebook.

Huerta, una vida de lucha por los derechos de los latinos

Nacida el 10 de abril de 1930 en Dawson, Nuevo México, Huerta dedicó más de seis décadas a impulsar cambios en un país donde miles de trabajadores del campo, muchos de ellos inmigrantes, enfrentaban salarios bajos, jornadas extenuantes y condiciones laborales precarias.

Su nombre quedó ligado para siempre al de United Farm Workers (UFW), el sindicato que ayudó a fundar junto con César Chávez en 1962. La organización, surgida de la unión de movimientos de trabajadores agrícolas, se convirtió en una de las principales voces de quienes cosechaban frutas y verduras en Estados Unidos.

Huerta entendió que la transformación no llegaría sin presión colectiva. Participó en campañas, huelgas y boicots que llevaron las condiciones de los jornaleros al debate nacional y contribuyeron a exigir mejores salarios, prestaciones y medidas de seguridad en el trabajo.

Sigue leyendo: