¡Sí se puede! reafirma el legado de Dolores Huerta

¡Sí se puede! es una obra de teatro que busca exaltar el legado de Dolores Huerta, cofundadora del Sindicato de Trabajadores Agrícolas, y una de las activistas latinas más influyentes de los siglos 20 y 21.

Eliana Pipes escribió la pieza luego de que fuera comisionada por Jesús A. Reyes, Director de Aprendizaje y Alianzas Comunitarias del Center Theatre Group, la compañía de teatro sin fines de lucro más destacada de Los Ángeles.

“Descubrimos que [Eliana] tenía una conexión a través de sus abuelos, con el movimiento chicano y con el movimiento agrícola”, dijo Reyes. “Su abuela había ayudado a Dolores de alguna manera”.

Sara Guerrero —fundadora y directora artística de Breath of Fire Latina Theater Ensemble, en Santa Ana—, quien ha sido amiga por mucho tiempo de Reyes, fue la encargada de dirigir ¡Sí se puede!, que se estrenó esta semana como obra de teatro itinerante; la próxima presentación será el 2 de abril en el ayuntamiento de Boyle Heights y después irá a otros espacios comunitarios, bibliotecas y escuelas de Los Ángeles. Las funciones son gratuitas con reservación previa.

El estreno de la obra, sin embargo, coincidió con un desafortunado suceso: la impactante revelación de varias mujeres que aseguran en una investigación del New York Times que César Chávez, el compañero de fórmula del movimiento sindicalista de Huerta, las abusó sexualmente y las violó cuando eran menores de edad. A esas acusaciones se sumó la propia Huerta, quien confesó que hace 60 años también a ella la violó Chávez en dos ocasiones que derivaron en sendos embarazos. Las dos hijas que tuvo con él fueron criadas por otras familias, según dijo Huerta.

Si bien este acontecimiento desató un gran repudio generalizado en contra de César Chávez, quien hasta hace unos días era considerado uno de los líderes latinos más prominentes del siglo 20 en la lucha por los derechos civiles, también ha puesto en entredicho, a sus 95 años, el legado de la propia Dolores Huerta.

En las redes sociales reclaman a Huerta haberse quedado callada por tanto tiempo; haber hablado en su momento, dicen, pudo haber evitado el abuso de Chávez a otras mujeres, en este caso, niñas.

Por otra parte, se la critica de haber perpetuado la imagen casi inmaculada de Chávez, quien murió en 1993. Si Chávez llegó a estar en un pedestal por todo este tiempo, se lee en diferentes foros públicos, fue por el empeño y dedicación de Huerta, a pesar de que ella sabía por experiencia propia de la deleznable calidad moral de Chávez.

Huerta, en sus declaraciones públicas, ha repetido que no denunció antes las acciones de Chávez porque no quería hacerle daño al movimiento social a favor de los derechos humanos que ella y Chávez estaban promoviendo.

Reyes, sin embrago, aseguró que la historia que cuenta ¡Sí se puede! es sobre Huerta, y que aunque Chávez aparece en el relato, es un personaje más.

“Miramos el texto y luego hicimos pequeños ajustes porque siempre se ha tratado de Dolores”, dijo. “Hicimos ajustes para que la gente sepa que esto no es sobre César o Larry [Itliong, el líder laboral filipino]; es un momento en el que Dolores y esos hombres están en la lucha juntos”.

Y además, la obra tiene como objetivo mostrar al mundo quién es Dolores Huerta, porque todavía hay mucha gente que no la conoce.

“Incluso hay latinos que no saben quién es Dolores, y por eso la identificamos como alguien de quien queríamos escribir”, dijo Reyes.

El destino decidirá cómo trasciende Dolores Huerta. En ¡Sí se puede! Reyes busca que se resalte, en tan solo los 40 minutos que dura la pieza, que hubo una vida liderada, “y que esto es lo que tomamos de ella”.

En detalle

Qué: Obra ¡Sí se puede! (en inglés con algo de español)

Cuándo: jueves 2 de abril a las 3:30 pm

Dónde: Boyle Heights City Hall, 2130 E. 1st St. Los Angeles

Más información: centertheatregroup.org