Mural en honor de la activista Dolores Huerta en Los Ángeles

La activista laboral Dolores Huerta acudió este sábado a la presentación de un nuevo mural en su honor que fue inaugurado en el centro de Los Ángeles.

Fue la primera aparición pública de Huerta, de 96 años, desde que en marzo denunció los abusos sexuales que sufrió durante años por parte de César Chávez, con quien fundó el sindicato de trabajadores agrícolas en Estados Unidos.

It was honor to unveil a new mural of labor and civil rights icon Dolores Huerta in Downtown L.A. today.@AHFcares sponsored the mural.



"Our working people are really under attack," Dolores said today at the unveiling. "We need working people to take over our country." pic.twitter.com/v6FiKpdGE1 — Housing Is A Human Right™ (@HousingHumanRt) May 16, 2026

La denuncia de Huerta se sumó a las que presentaron otras mujeres en contra de Chávez, acusaciones que provocaron un profundo debate sobre el legado del desaparecido líder sindical en California y en otros estados del país.

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Durante su participación en el evento de este sábado, Dolores Huerta aprovechó para manifestarse en contra de las recientes tácticas de los agentes federales de inmigración.

“Todos sabemos por lo que ha pasado nuestra comunidad inmigrante, la forma en que han sido atacados, la forma en que están siendo detenidos y todas estas cosas horribles que les están sucediendo a nuestra comunidad inmigrante”, declaró Huerta.

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El mural, titulado “Caminando hacia la historia”, se encuentra en el lado norte del Hotel Barclay, en el 103 de West 4th Street, en el centro de Los Ángeles, como creación del artista Robert Vargas, autor de varios de los murales más famosos de Los Ángeles.

Los organizadores del mural aseguraron que el proyecto contaba con el respaldo de sindicatos, grupos de defensa de derechos y donantes vinculados a la Fundación Dolores Huerta.

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La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles aprobó, a principios de este año, declarar el 24 de enero como el Día de Robert Vargas.

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