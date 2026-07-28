ICE detuvo en Florida a un periodista venezolano con solicitud de asilo pendiente desde hace años

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dio a conocer que el domingo detuvo en Miami, Florida, a Wilmer Solano, periodista originario de Venezuela quien, desde hace años, presentó una solicitud de asilo, la cual sigue pendiente.

De acuerdo con la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero (Apevex), el incidente se produjo en la zona de Haulover Beach mientras el sudamericano se encontraba trabajando como lo había venido haciendo desde ingresó a territorio estadounidense hace más de una década.

“Solano tiene un proceso de asilo, permiso de trabajo y licencia de conducir válida de Florida. Ingresó en EE.UU. legalmente en el 2015 y no posee antecedentes penales en este país, tampoco en Venezuela”, menciona un comunicado emitido por Apevex.

El periodista en cuestión llegó a ocupar un papel relevante en su nación, pues trabajó en el canal Globovisión de 2002 a 2008, y después fue dueño y director de la agencia de noticias Zorro Comunicaciones C.A.

No obstante, se puso bajo la mira del gobierno de su país debido a la cobertura que realizó de las campañas políticas de Henrique Capriles, exdirigente del partido Primero Justicia y candidato a la presidencia de Venezuela en dos ocasiones; y Julio Borges, fundador del partido señalado y comisionado presidencial para Relaciones Exteriores designado por Juan Guaidó.

La disposición de Wilmer Solano para informar sobre la agenda política de políticos opositores al chavismo lo hizo objeto de agresiones vinculadas a su cobertura periodística en Venezuela.

Unamos fuerzas por el periodista venezolano Wilmer Solano. Su familia está reuniendo fondos para contratar a un abogado de inmigración. Cualquier donativo, sin importar el monto, cuenta muchísimo. Gracias de corazón por tu solidaridad.https://t.co/bH1e2Ikqbp — Apevex (@Apevex) July 28, 2026

Por seguridad eligió huir de Venezuela en busca de echar raíces en territorio estadounidense y aunque se le había permitido vivir y trabajar en Florida, el retorno de Donald Trump a la presidencia y su deseo de llevar a cabo la mayor deportación de extranjeros de toda la historia lo colocó en una lista de posibles deportaciones, pues su petición de asilo lleva años pendiente.

Con el objetivo de conseguir recursos para entablar una defensa legal, su esposa María Moreno habilitó una campaña en la plataforma GoFundMe apoyada en un texto donde describe el complejo panorama que rodea al inmigrante en manos del ICE.

“Fue detenido sin una orden judicial y sin enfrentar cargos criminales. No tiene antecedentes penales, ha vivido en Estados Unidos durante casi 12 años y tiene un caso de asilo pendiente.

Desde entonces, hemos seguido el procedimiento correspondiente para este proceso y aún estamos esperando una resolución.

Wilmer siempre ha trabajado arduamente para apoyar a nuestra familia, y estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que cuente con la representación legal que necesita”, escribió.

Previo la detención de Wilmer Solano, otros dos periodistas sudamericanos vivieron el mismo problema.

Mario Guevara, periodista salvadoreño, cuyo pecado fue haber cubierto en tiempo real para su canal de YouTube una manifestación en contra del presidente Donald Trump efectuada en Georgia el año pasado, acción que significó su deportación.

Por su parte, Estefany Rodríguez, reportera colombiana que laboraba para Nashville Noticias y Univision 42 en Tennessee, quien después de haber sido detenida por las autoridades migratorias, quedó en libertad bajo fianza en marzo pasado.

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