Juez ordena liberar bajo fianza a periodista colombiana detenida por ICE en Nashville

Un juez de inmigración que ordenó el lunes la liberación bajo fianza de la periodista Estefany Rodríguez, detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) el pasado 4 de marzo en en Nashville, Tennessee,

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) celebró la decisión, pero calificó la fianza de 10,000 dólares fijada por el juez como inusualmente alta.

La organización instó al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) a liberar de inmediato y sin condiciones a la periodista una vez que se pague la fianza. Sin embargo, el abogado de Rodríguez confirmó que la periodista no será liberada de inmediato porque ICE se reservó el derecho de apelar la decisión.

En una conferencia de prensa virtual reseñada por el medio local Memphis Noticias, el abogado Joel Coxander, quien representa a Rodríguez junto al bufete Turk Law y con el apoyo de Tennessee Immigrant and Refugee Rights Coalition (TIRRC), explicó que la defensa esperará hasta el martes por la noche para saber si la agencia presentó una apelación.

Si ICE no apela, Rodríguez podría quedar libre bajo fianza. Si apela, permanecerá detenida mientras la Junta de Apelaciones de Inmigración, conocida como BIA por sus siglas en inglés, revisa el caso, de acuerdo con Coxander.

Preocupación por posibles violaciones a la libertad de prensa

La coordinadora del programa del CPJ para Estados Unidos, Canadá y el Caribe, Katherine Jacobsen, señaló que aunque la decisión judicial es positiva, persisten preocupaciones sobre el caso.

“Nos alienta ver que se ordenó la liberación de Estefany Rodríguez de la custodia del ICE en su audiencia de fianza, pero nos preocupa que la fianza sea inusualmente alta. Su equipo debe poder pagarla de inmediato y Rodríguez debe ser liberada sin demora”, afirmó.

Jacobsen también advirtió que el DHS y sus agencias afiliadas se están utilizando cada vez más para limitar derechos protegidos por la Primera Enmienda, incluida la libertad de prensa.

Periodista huyó de Colombia tras amenazas

Rodríguez, periodista de habla hispana, abandonó su país natal, Colombia, en 2021 tras recibir amenazas de muerte relacionadas con su trabajo. Posteriormente solicitó asilo en Estados Unidos y, según informes de prensa citados por el CPJ, se encontraba legalmente en el país cuando fue detenida.

De acuerdo con sus abogados, la periodista tiene un caso de asilo en curso, una solicitud de residencia permanente pendiente y autorización de trabajo vigente.

El equipo legal de Rodríguez sostiene que su arresto podría estar relacionado con el ejercicio de sus derechos bajo la Primera Enmienda, incluidos su trabajo y actividad como periodista.

Para evaluar esa posibilidad, un tribunal celebrará el martes una audiencia de hábeas corpus que determinará si la detención fue arbitraria.

Por otra parte, funcionarios del DHS afirmaron que Rodríguez es “una inmigrante ilegal” y sostuvieron que tener una solicitud de residencia permanente pendiente y autorización de trabajo no otorga estatus legal permanente en el país.

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