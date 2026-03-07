Periodista detenida por ICE cubría inmigración y genera temor a represalia

La detención de la periodista colombiana Estefany Rodríguez Flórez en Nashville, Tennessee, ha generado preocupación entre su familia y parte de la comunidad latina. Su padre asegura que la captura podría estar relacionada con la cobertura que la comunicadora realizaba sobre temas migratorios.

Rodríguez, quien trabajaba para Nashville Noticias y colaboraba con Univision, fue detenida el 4 de marzo por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Según el relato de su familia, la periodista fue interceptada por varios agentes armados cuando se dirigía al gimnasio junto a su esposo, un ciudadano estadounidense.

Juan Rodríguez, padre de la comunicadora y ex camarógrafo del Canal RCN, afirma que la forma en que se produjo la detención resultó desconcertante para la familia. De acuerdo con su testimonio, ocho agentes interceptaron el vehículo en el que viajaba su hija, un automóvil identificado con el logotipo de Nashville Noticias.

“Iba para el gimnasio cuando la aborda ICE. Ellos tenían fotos de Stephany y de las actividades que realizaba”, explicó el padre en entrevistas con medios colombianos. Para él, el hecho de que los agentes supieran con precisión quién era su hija y cuáles eran sus rutinas resulta inquietante.

“Esto lo toma uno como una represalia porque ellos sabían todo su movimiento, tenían fotos, sabían que su esposo es ciudadano americano y de alguna manera la cogieron”, agregó.

La familia sostiene que Rodríguez no opuso resistencia durante la detención y que su situación migratoria estaba en proceso de regularización. Según su padre, la periodista ingresó legalmente a Estados Unidos y contaba con trámites pendientes relacionados con su estatus migratorio.

“No entró ilegalmente al país. Tenía su permiso de trabajo en trámite y estaba adelantando todo conforme a la ley”, afirmó.

La versión de ICE

Sin embargo, la versión de las autoridades migratorias es distinta. En declaraciones para La Opinión, el ICE indicó que Rodríguez se encontraba en el país sin el estatus legal requerido para permanecer en territorio estadounidense.

Según la agencia federal, la periodista ingresó a Estados Unidos el 10 de marzo de 2021 con una visa de turista que le obligaba a abandonar el país antes del 9 de septiembre de ese mismo año.

“ICE detuvo a Estefany Rodríguez Flores, una inmigrante irregular procedente de Colombia”, señaló la agencia en un comunicado. “Entró con un visado de turista que expiró en 2021 y nunca abandonó el país”.

Las autoridades añadieron que la comunicadora permanecerá bajo custodia mientras se desarrolla su proceso migratorio.

“Se le aplicará el debido proceso y permanecerá bajo custodia de ICE a la espera del resultado de su procedimiento de inmigración”, indicó la institución. El organismo también subrayó que una solicitud pendiente de residencia permanente o permiso de trabajo no otorga automáticamente el derecho a permanecer legalmente en el país.

Sospechas por su trabajo periodístico

Pese a la explicación oficial, la familia de Rodríguez no descarta que su actividad profesional haya influido en la decisión de detenerla. La periodista cubría con frecuencia historias relacionadas con migración, derechos de los inmigrantes y la vida de la comunidad latina en Nashville, una ciudad donde el crecimiento de la población hispana ha sido significativo en los últimos años.

“Esto puede ser por su labor periodística”, dijo su padre. “Ella tenía que hacer informes sobre migración y sobre la comunidad, y es posible que por eso ya supieran quién era”.

El caso ha generado debate entre periodistas y defensores de derechos civiles, quienes observan con preocupación la posibilidad de que el trabajo informativo sobre temas migratorios pueda exponer a reporteros inmigrantes a un mayor escrutinio por parte de las autoridades.

Mientras el proceso continúa, la familia de Rodríguez insiste en que buscará demostrar que la detención fue injustificada y que su hija debe enfrentar cualquier procedimiento migratorio en libertad.

Por ahora, la periodista permanece bajo custodia de ICE mientras se determina el futuro de su situación migratoria en Estados Unidos.

