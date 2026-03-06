window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

ICE afirma que periodista latina detenida en Tennessee violó reglas de visa y la mantendrá detenida

Estefany Rodríguez Florez, periodista colombiana detenida por ICE, continuará privada de su libertad por residir cinco años en EE. UU. sin documentos

Estefany Rodríguez fue detenida por agentes de ICE y se desconoce su paradero.

Estefany Rodríguez fue detenida por agentes de ICE y se desconoce su paradero. Crédito: FB | Cortesía

Avatar de Evaristo Lara

Por  Evaristo Lara

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) dio a conocer que mantendrá privada de la libertad a la periodista colombiana Estefany Rodríguez Florez detenida el 4 de marzo por llevar cinco años radicando en Estados Unidos sin la documentación necesaria para acreditar su estancia.

“El 4 de marzo, ICE detuvo a Estefany Rodríguez Flores una inmigrante ilegal procedente de Colombia. Entró en Estados Unidos el 10 de marzo de 2021 con un visado de turista, que le obligaba a abandonar el país antes del 9 de septiembre de 2021. Incumpliendo las leyes de nuestro país, nunca se marchó. Se le aplicará el debido proceso y permanecerá bajo custodia de ICE a la espera del resultado de su procedimiento de inmigración. Una solicitud de tarjeta de residencia y un permiso de trabajo pendientes NO otorgan a nadie la condición legal para permanecer en nuestro país” indicó la agencia federal a La Opinión.

Noticia en desarrollo…

En esta nota

Colombia Detenciones de ICE ICE
