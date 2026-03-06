ICE afirma que periodista latina detenida en Tennessee violó reglas de visa y la mantendrá detenida

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) dio a conocer que mantendrá privada de la libertad a la periodista colombiana Estefany Rodríguez Florez detenida el 4 de marzo por llevar cinco años radicando en Estados Unidos sin la documentación necesaria para acreditar su estancia.

“El 4 de marzo, ICE detuvo a Estefany Rodríguez Flores una inmigrante ilegal procedente de Colombia. Entró en Estados Unidos el 10 de marzo de 2021 con un visado de turista, que le obligaba a abandonar el país antes del 9 de septiembre de 2021. Incumpliendo las leyes de nuestro país, nunca se marchó. Se le aplicará el debido proceso y permanecerá bajo custodia de ICE a la espera del resultado de su procedimiento de inmigración. Una solicitud de tarjeta de residencia y un permiso de trabajo pendientes NO otorgan a nadie la condición legal para permanecer en nuestro país” indicó la agencia federal a La Opinión.

Noticia en desarrollo…