ICE detiene a periodista latina en Nashville y nadie sabe dónde está

La detención de una periodista colombiana en Nashville por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha desatado preocupación entre organizaciones de derechos civiles y defensores de la libertad de prensa, luego de que su familia asegurara que no saben con certeza dónde se encuentra recluida.

La comunicadora Estefany Rodríguez fue arrestada el pasado 4 de marzo mientras se encontraba con su esposo, ciudadano estadounidense, frente a un gimnasio de la ciudad. De acuerdo con su entorno, los agentes federales interceptaron el vehículo en el que viajaba —identificado como transporte de prensa— y la trasladaron a un centro de detención migratoria.

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado públicamente el lugar al que fue enviada. Sus familiares creen que pudo haber sido trasladada a centros de detención en Luisiana o Alabama.

Familia denuncia irregularidades en la detención

Según el medio local Nashville Noticias, varios vehículos federales participaron en la operación. Testigos relataron que múltiples agentes descendieron de los automóviles y procedieron a detener a la periodista.

Para su familia, el procedimiento plantea serias dudas sobre la legalidad del arresto.

“Cuatro camionetas y ocho hombres armados tenían detalles de mi hermana, incluso fotografías”, afirmó su hermana, María del Carmen Rodríguez, en declaraciones a la emisora colombiana La FM.

Rodríguez explicó que su hermana llegó a Estados Unidos tras recibir amenazas en Cesar, donde ejercía el periodismo y denunciaba casos sensibles. Una vez en el país, inició un proceso de asilo y obtuvo permisos de trabajo que le permitieron continuar desarrollando su labor periodística.

Citas migratorias bajo disputa

Las autoridades migratorias habrían señalado que la periodista no se presentó a dos citas programadas dentro de su proceso migratorio. Sin embargo, su familia asegura que esa versión no es correcta.

De acuerdo con sus allegados, la primera cita no pudo realizarse debido a una tormenta invernal que obligó al cierre de la oficina de ICE en Nashville. La segunda estaba programada para el 25 de febrero.

Antes de esa fecha, el esposo de Rodríguez y su abogado acudieron a la oficina migratoria para verificar la documentación requerida. Según el relato familiar, funcionarios les indicaron que no existía registro de esa citación y les entregaron un nuevo formulario con otra fecha para presentarse.

“Todo se estaba haciendo dentro del proceso legal”, sostuvo su hermana. “Por eso nos sorprende la manera en que ocurrió la detención”.

🚨ALERT: ICE HAS DISAPPEARED NASHVILLE NOTICIAS REPORTER ESTEFANY RODRÍGUEZ



"We don't know where she is," her husband Alejandro told me, though the ICE detainee locator had put her in Alabama. Now it shows zero results for her.



Last he heard from his wife was 10am Wednesday… https://t.co/YZq6AQQIUW pic.twitter.com/bXlKJQNiy5 — Pablo Manríquez (@PabloReports) March 6, 2026

Abogados buscan revisión judicial urgente

Tras el arresto, los abogados de la periodista presentaron un recurso ante un juez federal para solicitar una revisión urgente de la legalidad de la detención.

Para su familia, la prioridad ahora es confirmar su ubicación y garantizar que pueda continuar su proceso migratorio con las debidas garantías legales y pueda estar al lado de su hija de ocho años.

“Lo único que queremos es saber dónde está y que se respete su derecho al debido proceso”, dijo su hermana. “Nadie debería desaparecer así sin explicación”.

Sigue leyendo: