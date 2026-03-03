Denver aprueba ley que prohíbe el uso de pasamontañas a agentes federales y exige identificación visible

El Concejo Municipal de Denver dio luz verde a una ordenanza que prohíbe a agentes federales cubrirse el rostro durante operativos en la ciudad y les exige portar identificación visible, incluidos los del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La medida, aprobada por unanimidad, surge en medio de la creciente tensión entre autoridades locales y federales por la aplicación de las leyes migratorias, y busca, según sus promotores, brindar mayor certeza a comunidades con alta presencia de inmigrantes.

“Las comunidades nos han dicho que sienten miedo porque no saben quién les está pidiendo información”, expresó la concejal Shontel Lewis tras la votación. Su colega, Flor Alvidrez, señaló que ha recibido llamadas de vecinos alarmados por la presencia de hombres armados tocando puertas sin mostrar credenciales visibles.

La ordenanza entrará en vigor una vez que sea firmada por el alcalde demócrata Mike Johnston, aunque su aplicación práctica enfrenta interrogantes legales y operativos.

Choque frontal con el DHS

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende ICE, respondió con dureza y calificó la ordenanza de “inconstitucional”. En un comunicado, la agencia afirmó que sus agentes no acatarán la disposición municipal y defendió el uso de pasamontañas como medida de protección ante amenazas y la divulgación de datos personales.

Según el DHS, los agentes federales enfrentan un aumento significativo en agresiones y campañas para revelar sus identidades en internet. “Ningún funcionario local tiene autoridad para impedir que ICE aplique la ley federal”, sostuvo la dependencia.

La ordenanza contempla excepciones en casos de operaciones encubiertas activas, uso de equipo táctico especial o intervenciones tipo SWAT, pero exige que en operativos ordinarios los agentes muestren claramente su identificación.

Una ciudad marcada por el debate migratorio

La decisión del Concejo se suma a una orden ejecutiva firmada el 26 de febrero por Johnston que prohíbe a agentes federales realizar operativos en propiedades municipales sin orden judicial válida, limita el uso indebido de la fuerza y ordena a la policía local investigar reportes de conducta violenta o criminal.

Denver es una ciudad donde el tema migratorio tiene un peso considerable. De acuerdo con la organización FWD.us, cerca del 9% de sus residentes —unas 264,000 personas— son indocumentados o viven con alguien sin estatus legal, con estimaciones que oscilan entre 90,000 y 110,000 personas sin papeles.

También exige identificación visible y evita acciones en lugares sensibles como escuelas e iglesias sin supervisión judicial.

En las últimas semanas, operativos en localidades cercanas como Lakewood y Aurora, algunos vinculados a la búsqueda de presuntos integrantes del Tren de Aragua, han generado temor entre padres migrantes, varios de los cuales han optado por no enviar a sus hijos a la escuela ante el miedo a redadas.

Incluso el Distrito Escolar de Denver presentó una demanda contra el mandato federal que permite operativos de ICE en aulas, en un intento por blindar espacios considerados sensibles.

Aunque el Departamento de Policía de Denver aún analiza cómo implementar estas reglas sin escalar los conflictos con el gobierno federal, para el concejal Kevin Flynn la cuestión es de principios: “Como estadounidense, me resulta muy inquietante ver agentes enmascarados en la calle. Sé cuál es la peor manera de aplicar nuestras leyes cuando la veo”.

